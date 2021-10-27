秋風起紅馬頭作伙來東北角

東北季風一波一波報到，時序剛過「霜降」， 可見天氣逐漸變冷，海水溫度也從28度逐漸降溫到22度左右， 東北角海域盛產的紅馬頭魚肉質更顯結實。名列魚類美味俗諺:「一 午二紅衫，三鯧四馬鮫，五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九烏喉十春子 」之「八馬頭」，雖然排名在嘉鱲和赤鯮之後，常發現漁船進港時， 馬頭魚是第一個被指名買走的漁獲呢!

臺灣有四種常見的馬頭魚分別是「日本馬頭魚」、「斑鰭馬頭魚」、 「白馬頭魚」及「銀馬頭魚」，在東北角海域最易釣獲「 日本馬頭魚」也就是俗稱的「紅馬頭魚」，白馬頭魚的體型最大，肉 質最是細嫩，是東北角海域美味的高經濟價值魚種之一。 為何被稱為馬頭魚，牠的頭部呈方形，魚身呈側扁， 形似馬頭而得名。馬頭魚盛產於秋、冬至春季， 而此時正是獲馬頭魚最佳的季節。娛樂漁船航海家號老闆蔡志鴻表示 ，由於東北角外海靠近彭佳嶼附近海域，具有泥砂質地形， 可吸引喜歡吃食小蝦、小魚的馬頭魚到此洄游， 因此東北角的娛樂漁船常載釣客們去彭佳嶼附近海域釣紅馬頭魚。

在家料理馬頭魚，最簡單的方式就是乾煎，將馬頭魚去鱗去內臟後， 魚體劃上幾刀並抹鹽醃製，等魚頭與魚體會開始滲出水份， 用廚房紙巾吸乾滲出的水份後，待熱鍋熱油後將魚放入鍋中， 用中火煎5分鐘後再翻面煎5分鐘，等兩面呈金黃色， 以大火逼出油脂，即可得到色香俱全的香煎馬頭魚， 因馬頭魚肉質細膩在煎魚時不要常翻魚否則容易煎成魚鬆， 吃食時只要簡單加入幾滴檸檬汁即可嚐到細嫩香甜的口感。

漁業處表示，新北市東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮暖流的交 會處，水質清澈且富含營養源，孕育出許多美味的漁產品例如馬頭魚 、四破魚、萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品。在後疫情時期 許多市民民眾來到漁港邊賞景放鬆心情體驗大自然後， 就近到各漁港附近的海鮮料理餐廳品嘗這些新鮮又優質的海鮮料理。 我們也鼓勵市民朋友多利用網路採購，用行動支持在地漁民發展。 詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網http:// fishery.ntpc.gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包。