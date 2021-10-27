秋風起紅馬頭作伙來東北角

東北季風一波一波報到，時序剛過「霜降」，可見天氣逐漸變冷，海水溫度也從28度逐漸降溫到22度左右，東北角海域盛產的紅馬頭魚肉質更顯結實。名列魚類美味俗諺:「一午二紅衫，三鯧四馬鮫，五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九烏喉十春子」之「八馬頭」，雖然排名在嘉鱲和赤鯮之後，常發現漁船進港時，馬頭魚是第一個被指名買走的漁獲呢!
臺灣有四種常見的馬頭魚分別是「日本馬頭魚」、「斑鰭馬頭魚」、「白馬頭魚」及「銀馬頭魚」，在東北角海域最易釣獲「日本馬頭魚」也就是俗稱的「紅馬頭魚」，白馬頭魚的體型最大，肉質最是細嫩，是東北角海域美味的高經濟價值魚種之一。為何被稱為馬頭魚，牠的頭部呈方形，魚身呈側扁，形似馬頭而得名。馬頭魚盛產於秋、冬至春季，而此時正是獲馬頭魚最佳的季節。娛樂漁船航海家號老闆蔡志鴻表示，由於東北角外海靠近彭佳嶼附近海域，具有泥砂質地形，可吸引喜歡吃食小蝦、小魚的馬頭魚到此洄游，因此東北角的娛樂漁船常載釣客們去彭佳嶼附近海域釣紅馬頭魚。
在家料理馬頭魚，最簡單的方式就是乾煎，將馬頭魚去鱗去內臟後，魚體劃上幾刀並抹鹽醃製，等魚頭與魚體會開始滲出水份，用廚房紙巾吸乾滲出的水份後，待熱鍋熱油後將魚放入鍋中，用中火煎5分鐘後再翻面煎5分鐘，等兩面呈金黃色，以大火逼出油脂，即可得到色香俱全的香煎馬頭魚，因馬頭魚肉質細膩在煎魚時不要常翻魚否則容易煎成魚鬆，吃食時只要簡單加入幾滴檸檬汁即可嚐到細嫩香甜的口感。
漁業處表示，新北市東北角海域因位處大陸沿岸冷流及黑潮暖流的交會處，水質清澈且富含營養源，孕育出許多美味的漁產品例如馬頭魚、四破魚、萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品。在後疫情時期許多市民民眾來到漁港邊賞景放鬆心情體驗大自然後，就近到各漁港附近的海鮮料理餐廳品嘗這些新鮮又優質的海鮮料理。我們也鼓勵市民朋友多利用網路採購，用行動支持在地漁民發展。詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網http://fishery.ntpc.gov.tw /活動資訊/漁產防疫組合包。