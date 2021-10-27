歡饗歲末・年終盛典　板橋凱撒家宴中餐廳 微型尾牙春酒專案

一年一度企業最大盛典尾牙季即將展開，為提供中小型企業需求，板橋凱撒大飯店家宴中餐廳推出微型尾牙春酒「歡饗歲末」專案，11/1至2022/2/28止，中式桌席提供每桌十位13,800元起，精心搭配五道開胃前菜及八道美饌輪番上陣，最後再以港點甜品完美結尾，每位加價250元可享果汁或酒精性飲品無限暢飲，預訂2桌以上再加贈價值2,300元北投大地酒店泡湯券乙張，直接提供企業尾牙抽獎精美獎項。此外，搭配飯店振興五倍券活動，11/30前預訂桌席，消費金額滿5,000元以上，還可再享超值回饋5,000元飯店抵用券，為員工加碼抽獎，享受歲末饗宴年終聚餐，歡慶2021整年辛勞與豐收，迎接充滿希望的2022年！家宴中餐廳訂位專線：(02)8964-3952/ https://reurl.cc/WXNzbD

2021/11/1-2022/2/28

優惠內容：

凡預訂尾牙春酒專案即贈送每桌迎賓小菜三款(醋溜魚皮、陳醋蘿蔔、干貝XO醬)

方案一 ：每桌13,800+10%元

方案二 ：每桌16,800+10%元

加價優惠：

每位加價250+10%元，享柳橙汁、金牌啤酒無限暢飲 預訂2桌(含)以上即贈北投大地酒店90分鐘泡湯券乙張(數量有限售完為止)，如贈送完畢改贈酒水無限暢飲、訂3桌(含)以上加贈卡拉OK