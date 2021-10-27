五倍券「嘛ㄟ通」歡迎大家支持惜食分享餐廳

振興五倍券從本(10)月8日開始發放， 領取紙本券的民眾除了可以參加新北市政府「加倍奉還」 的加碼活動， 新北市政府農業局輔導的惜食分享餐廳也加碼推出多種優惠。 另外本市淡水區的第一家惜食分享餐廳在試營運，11月正式營業， 希望民眾可以實際行動支持店家，除了品嘗美味惜食料理， 也能幫助地球環境。

今年10月，配合行政院的振興五倍券方案， 除了中央各單位跟進加碼推出各種優惠措施，如「農遊券」、「 好食券」等各式優惠券，新北市政府也推出「加倍奉還」 的加碼抽獎活動，讓紙本五倍券直接放大兩倍， 都讓不少店家和民眾很有感。民眾除了用優惠券採買衣服、 家電或從事娛樂活動外，現在也可以用手中的優惠券， 以行動支持使用蔬果格外品的惜食分享餐廳。 北北基六家惜食分享餐廳，推出加碼優惠活動，包含新北市的「 粩泰泰-泰式料理」和「野餐日誌企業社」，臺北市的「 植日生手作蔬食」、「Café Chat Leopard豹紋喵喵」、「呷米蔬食/素食餐廳 Rice revolution vegetarian restaurant」及基隆市的「找到幸福咖啡店」。 民眾只要持五倍券或其他優惠券消費，就可以獲得飲料升級、9折優 惠或是免費餐點等多種優惠，歡迎大眾以實際行動支持店家， 共同為地球生態與環境盡一份心力。另外位於淡水區淡江大學的「 野餐日誌企業社」，今年10月開始試營運，11月初正式營業。 目前共推出打拋豬、菇菇青醬及客家小炒等三種簡餐， 後續除了會販售早餐，也會增加商品種類， 歡迎校內師生與一般民眾趕緊嘗鮮。

農業局表示，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地「 蔬果格外品」，前陣子因疫情因素， 讓不少店家與民眾受到不少影響。目前疫情已稍緩解， 並適逢中央五倍券振興政策，希望民眾可以行動支持辛苦利用格外品 製作美味料理的惜食分享餐廳。另外也提醒大眾到店家用餐時， 應遵守中央疫情指揮中心防疫規定，採實名制並配合量測體溫。 對各店家或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤各店家、「新北市農業局 -稼日蒔光」及「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注最新資訊及惜 食新知。