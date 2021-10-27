五倍券「嘛ㄟ通」歡迎大家支持惜食分享餐廳

振興五倍券從本(10)月8日開始發放，領取紙本券的民眾除了可以參加新北市政府「加倍奉還」的加碼活動，新北市政府農業局輔導的惜食分享餐廳也加碼推出多種優惠。另外本市淡水區的第一家惜食分享餐廳在試營運，11月正式營業，希望民眾可以實際行動支持店家，除了品嘗美味惜食料理，也能幫助地球環境。
今年10月，配合行政院的振興五倍券方案，除了中央各單位跟進加碼推出各種優惠措施，如「農遊券」、「好食券」等各式優惠券，新北市政府也推出「加倍奉還」的加碼抽獎活動，讓紙本五倍券直接放大兩倍，都讓不少店家和民眾很有感。民眾除了用優惠券採買衣服、家電或從事娛樂活動外，現在也可以用手中的優惠券，以行動支持使用蔬果格外品的惜食分享餐廳。北北基六家惜食分享餐廳，推出加碼優惠活動，包含新北市的「粩泰泰-泰式料理」和「野餐日誌企業社」，臺北市的「植日生手作蔬食」、「Café Chat Leopard豹紋喵喵」、「呷米蔬食/素食餐廳 Rice revolution vegetarian restaurant」及基隆市的「找到幸福咖啡店」。民眾只要持五倍券或其他優惠券消費，就可以獲得飲料升級、9折優惠或是免費餐點等多種優惠，歡迎大眾以實際行動支持店家，共同為地球生態與環境盡一份心力。另外位於淡水區淡江大學的「野餐日誌企業社」，今年10月開始試營運，11月初正式營業。目前共推出打拋豬、菇菇青醬及客家小炒等三種簡餐，後續除了會販售早餐，也會增加商品種類，歡迎校內師生與一般民眾趕緊嘗鮮。
農業局表示，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全臺各地「蔬果格外品」，前陣子因疫情因素，讓不少店家與民眾受到不少影響。目前疫情已稍緩解，並適逢中央五倍券振興政策，希望民眾可以行動支持辛苦利用格外品製作美味料理的惜食分享餐廳。另外也提醒大眾到店家用餐時，應遵守中央疫情指揮中心防疫規定，採實名制並配合量測體溫。對各店家或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤各店家、「新北市農業局-稼日蒔光」及「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注最新資訊及惜食新知。