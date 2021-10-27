2021桃園萬聖城狂歡同樂　COZZI Blu和逸飯店‧桃園館可愛出擊 化身萌鬼大飯店

「2021桃園萬聖城」即將熱鬧登場，COZZI Blu和逸飯店．桃園館旗下餐廳Cozzi Market逸．市集以及Blu Bar，將於10/28起至11/7共同推出萬聖節主題餐點及特色調酒，凡穿著萬聖主題變裝到上述餐廳用餐，再享9折專屬優惠。鄰近的桃園高鐵站前廣場於10/ 30開跑為期9天的「2021桃園萬聖城」活動，不僅推出光雕秀、熱門歌手登台演出，還有「親子嘉年華」大遊行。同時，置地廣場‧桃園也將打造萬聖節場景，巨型的像素風南瓜點亮了年末狂歡氛圍，讓前來的民眾拍照打卡，更能大飽口福，一同感受搞怪又可愛的萬聖節氣氛。

餐點也搞怪 COZZI Blu推出萬聖節限定「吸血鬼肋排」與特調「血染長灘」

以海邊碼頭市集為概念所打造Cozzi Market逸．市集，不僅將於即日起全面開放自助百匯，更搭上萬聖節熱潮，在10/28至11/7推出期間限定搞怪餐點，其中「吸血鬼肋排」以血紅吸血鬼為發想，慢火烘烤豬肋排淋上鮮紅火龍果醬汁，果香不只解膩，也為特色主題餐畫龍點睛。另外還有暗黑海鮮地獄麵、大眼怪果凍等萌鬼餐點，翻玩萬聖元素，顛覆視覺感官也刺激舌尖味蕾。而餐廳一旁的【微市集】也推出小幽靈馬林糖和手指餅乾，不只外型討喜可愛，更方便旅客攜帶限量的應景點心進行Trick or Treat！逸‧市集收費平日每位980元+10%、週末每位1,280元+10%。

Blu Bar同步響應推出萬聖主題節慶調酒「血染長灘」400元+10%，運用藍柑橘糖漿模擬清澈湛藍的海水，杯底運用紅石榴染上紅色鮮血，漸層的紫藍色，充滿末日詭譎美感的神祕氛圍。COZZI Blu 邀請大小朋友一起裝神弄鬼，只要活動期間穿著萬聖主題變裝來Cozzi Market逸．市集自助百匯和Blu Bar用餐，享9折萬聖同歡優惠。

置地廣場‧桃園長出像素風南瓜 裝置藝術大秀霓虹神采

置地廣場‧桃園將於即日起至11/31期間，擺上像素風南瓜裝置藝術，不同於常見的萬聖節鬼怪裝置，像素大南瓜臉部將變換不同的表情，內部設有打卡拍照區，吸引民眾體驗別樣的萬聖氣氛。位於廣場內、深受小朋友喜愛的巧虎夢想樂園，將於10/27-11/7推出系列活動，只要穿著萬聖主題變裝到櫃台說出指定通關密語，即可獲得萬聖節限定糖果！讓大小朋友都能在置地廣場‧桃園一同遊樂。