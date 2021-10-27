美國通信委員會再出手! 中國電信公司遭吊銷在美經營執照

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 繼去(2020)年1月紐約證券交易所將中國電信股份有限公司(China Telecom)的美國預托證券除牌後，昨日美國政府再次出手，直接以國安原因為由，吊銷了該公司在美國的經營執照，重挫在美國制裁名單上的中國企業股價，香港恆生指數也受到牽連，下跌超過1%。

執照吊銷後，中國電信需在60天內停止在美國境內的一切服務。

中國電信是中國提供基礎電信服務的三巨頭之一，2019年該公司在全球超過110個國家擁有大約3.35億的使用者，而在美國本地，中國電信每年除提供大約400萬華裔美國人、200萬中國遊客和30萬中國留學生電信服務外，中國政府在美國的機構也是使用它的線路。

美國對中國電信公司開鍘的決定，就發生在美國財長葉倫(Janet Yellen)與中國國務院副總理劉鶴對談完的幾小時後，BBC指出，會談中除談及全球經濟現況，還討論了台灣議題，與中美兩強的關係，時間點十分巧妙。

然而，事實上中國電信也不是第一間被開鍘的中國電信公司，電信服務主管機關的聯邦通信委員會(FCC)在去年就表示，受到中國政府影響、利用與控制的中資企業，都有危及美國國安之嫌，未來會進行處置。

因此早在川普執政期間的2019年，FCC就已經吊銷了中國移動(China Mobile)的執照，今年3月則開始處理中國聯通(China Unicom)子公司中國聯通美洲(China Unicom Americas)、中國電信子公司中國電信美洲公司 (China Telecom Americas)與太平洋網絡(Pacific Networks)等中資電信公司在美國的業務。

去年提出美國對中國電信公司調查報告的共和黨參議員波特曼(Rob Portman)與卡波(Tom Carper)對此則表示，這些都是真實存在且嚴重的國家安全與執法危機，很高興FCC做出了正確的決定。