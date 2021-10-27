台灣兩廳院首部5G科技虛實展演劇作: 「神不在的小鎮」跨文化、科技與戲劇　展現表演新可能

經濟部與文化部合作，用5G專網打造跨界新型態大型製作「神不在的小鎮」將於10月30日在兩廳院廣場公演，配合戲劇演出，製作團隊特別在廣場打... 經濟部與文化部合作，用5G專網打造跨界新型態大型製作「神不在的小鎮」將於10月30日在兩廳院廣場公演，配合戲劇演出，製作團隊特別在廣場打造小鎮風情。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國家兩廳院30日將推出首部5G科技虛實展演劇作「神不在的小鎮」，網路遊戲加上兩廳院藝文廣場打造出的實體「中正市」，劇情一揭小鎮殺人事件背後網路霸凌的社會現象，更展現表演藝術新可能。

經濟部與文化部合作，用5G專網打造跨界新型態大型製作「神不在的小鎮」將於10月30日在兩廳院廣場公演，配合戲劇演出，製作團隊在廣場搭建實體小鎮空間。中央社

圖為兩廳院藝術總監劉怡汝（左起）、文化部次長李連權、導演洪唯堯、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、經濟部次長林全能27日在兩廳院藝文廣場參觀趕工中的實體小鎮「中正市」。中央社

文化部次長李連權今天(27日) 出席記者會表示，這次兩廳院做的是一個跨文化、科技加上戲劇的演出，「首先有一個90分鐘的偵探劇；其次除了實體劇場還加上虛擬電玩的世界，有元宇宙的概念；第三個則是大家也可以在線上觀賞，很值得來體驗。」

「神不在的小鎮」預算來自經濟部和文化部聯手的「文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫」，由國家兩廳院與資策會共同執行。國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，劇場的實體感受不能被取代，但5G科技確實帶來新的表演可能性，「神不在的小鎮」就是第一步，將開啟表演藝術新境界。

「神不在的小鎮」是兩廳院「秋天藝術節」系列節目，演出全長90分鐘，故事描述發生在名為「中正市」的小鎮，從網路霸凌事件出發，關照社群世代的現象，探討網路和真實世界的真假。

這次兩廳院跨度非常大，「神不在的小鎮」由擅長沉浸式、參與式劇場的進港浪製作擔任主要創作團隊，洪唯堯擔任導演暨體驗統籌，必應創造統籌執行，新媒體藝術團隊涅所開發電玩遊戲虛擬空間；再加上戲劇、舞蹈與流行音樂跨界卡司，包括匿名者蕭東意、資深劇場演員朱宏章、小事製作等近40位表演藝術工作者，以及新生代金曲樂團告五人參與演出，整體超過400人。

兩廳院節目企劃部經理林亭均表示，「這是兩廳院第2次做這個計畫，這次所有團隊都是新的組合一起往新的方向前進，但我們更有自信。」林亭均也表示這次每個環節兩廳院都放了觀察員，希望可以將整體經驗記錄下來，作為下一次的經驗值。

導演洪唯堯表示，「神不在的小鎮」從網路世界出發，在沒有時差、資訊同步的設定下，除了實體表演空間外，同時創造出網路直播的第二現場以及電玩虛擬世界的第三現場，「線上及線下同時發生，多重角度重新定義觀看的故事方式，一起實驗『網路沉浸式劇場』的可能。」

兩廳院藝文廣場已經出現一座實體小鎮「中正市」，非典型的舞台設計，以燈光線條勾勒建築空間，營造超現實的迷幻氛圍；再加上運用5G高速度、低延遲特性，串聯實體與虛擬不同世界。建置完成的兩廳院實驗劇場宛如5G攝影棚，以4K多視角攝影機拍攝演出畫面，透過5G傳輸技術，將影像即時傳送至藝文廣場，與表演者及觀眾互動，達成即時異地共演。

兩廳院「神不在的小鎮」將於10月30日晚上7時30分開演，做線上直播演出，前導遊戲網站將轉換成線上觀賞節目的入口，進入網站即可免費觀演。前導遊戲網站 https://ntch-lunatictown.com 。

經濟部再度攜手文化部打造5G國家隊，規劃在兩廳院上映首部5G新型態藝術展演「神不在的小鎮」，為亞洲面積覆蓋最大5G展演型專網，預計30日開演，經濟部表示，台灣有5成供應鏈建構成熟能量。

5G的開放式架構替台廠帶來新商機，經濟部號召台灣網通、伺服器、系統與營運商相關業者打造專網產業供應鏈，在製造與醫療產業有不錯成果，去年攜手文化部運用5G專網、VR360、多視角轉播在實驗劇場呈現表演藝術。

兩部會今年再度合作，在10月國際秋天藝術節運用5G專網、4K異地共演、線上線下虛實整合多視角直播，舉辦一場結合網路線上直播﹑沉浸式劇場以及電玩虛擬實境的新型態展演，劇名為「神不在的小鎮」。

經濟部、文化部上午在兩廳院舉辦記者會，宣告新型態表演時代來臨，經濟部次長林全能出席致詞並受訪。他表示，5G不僅有「高頻寬、低延遲、巨量連接需求」的特性，還可在特定場域形成專網，讓技術做到更好呈現。

林全能說，兩廳院5G專網共斥資新台幣4000多萬元、集結中華電信、友訊、譁裕、啟碁、廣達、可億隆、互動國際、研華、亞力、資策會等國內外超過10家網通業者所打造，也顯示50%以上的國內產業供應鏈體系能量已建構。

兩廳院5G專網為亞洲面積覆蓋最大的5G展演型專網，總面積超過1.5公頃，也是首度讓5G技術走出實驗室，進行商用實踐，能在推動5G國產供應鏈上更完善。

林全能說，不只兩廳院，經濟部也會持續與文化部合作，在南部流行音樂中心、高雄展覽館打造專網，最重要的是，盼有機會整合成國家隊，將整體方案輸出到海外。