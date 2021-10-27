（台灣英文新聞／生活組 綜合組報導）晶片荒持續擴大，進口車交車期拉長至半年以上，車商龍頭和泰汽車昨(26日) 宣布，CAMRY（含HEV）、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 、SUPRA等5款車型近期即將調整車價，即日起暫停接單，預計11月初再開放以新價格接單。

和泰車表示，因部分車型如CAMRY（含HEV）、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 、SUPRA等車源短缺、交車期拉長至半年以上，且近期即將調整車價；為避免新接訂單價格波動影響經銷商販賣流程及顧客權益，即日起暫停接收上述車型之經銷商訂單，待價格資訊明確後，預計11月初再開放以新價格接單。

和泰表示，顧客端與經銷商簽訂合約的權益均依訂單內容履行，並未受到影響。

車用晶片短缺持續衝擊全球車市。根據中央社，台灣進口豪華車受到影響最明顯，市場估國內等待交車的數量已經達到1.5萬輛，許多車主甚至要等到明年1月之後才能拿到車。不少車廠也以縮減配備，減少晶片使用來因應(編按: 香港有媒體曾形容此類車為閹割版的「太監車 」)，對消費者而言已是變相漲價。

經濟部統計處25日公布

廠商對10月批發業營業額動向指數

另外，經濟部統計處25日公布廠商對10月批發業營業額動向指數，分數低於50，代表預期下滑，副處長黃偉傑分析，主因為車用晶片荒短缺問題未解，對汽機車批發業造成衝擊，也帶動整體批發業動向指數往下調降。

統計處25日下午公布9月批發、零售及餐飲業動態調查結果，批發業營業額為新台幣1兆747億元，續創歷年單月新高，年增11.5%；零售業為3254億元，年增1.3%；餐飲業為573億元，年減11.2%。

進一步觀察批發業組成，機械器具業營業額為4955億元，同樣創歷年單月新高，年增18.5%，為連續16個月正成長，黃偉傑分析，正值手機拉貨旺季，以及遠距應用需求持續，帶動記憶體、電腦、伺服器等銷售續強，加上半導體產品價格調漲，帶動機械器具營收成長。

建材業則因鋼價續居高檔，以及鋼市需求強勁，9月營業額為1216億元，寫歷年同月新高紀錄，年增32.1%，為連續11個月正成長；化學材料業則因市場需求龐大，帶動石化以塑膠產品價量齊揚，為522億元，年增20.7%。

展望未來，因國際品牌消費性電子新品陸續上市，年底消費旺季備貨需求增加以及新興科技應用持續擴展、部分貨品價格仍居高不下，10月批發業營業額仍持續成長，黃偉傑推估年增17%至20%。

不過，汽機車批發業9月營收僅643億元，年減12.3%，黃偉傑指出，車用晶片短缺問題未解，造成進口車減少，也帶動整體動向指數往下調降。

根據統計處針對批發業廠商進行的營業額動向指數調查發現，無論是按家數計算，或按營業額計算，都預期10月表現會往下滑，按家數的動向指數為49.2、按營業額的動向指數為47.9。

【晶片荒持續】台灣和泰CAMRY等5款進口車暫停接單 11月實施新車價