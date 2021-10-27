【台灣本土+0】10/27增8例境外移入　含7例突破性感染　其中5人接種科興疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入，除了案16498在施打疫苗前已確診外，其餘7例皆是突破性感染；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案16491)、印尼(4例，案16492-16494、案16497)及菲律賓(3例，案16495、案16496、案16498)入境，入境日為今(2021)年10月8日至10月26日。

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日8例境外移入個案皆已完整接種2劑疫苗，分別為案16491和案16496接種BNT疫苗，案16492、16493、16494、16495和16497則是中國科興疫苗。但案16498在6月下旬曾確診，康復後才接種疫苗，因此該例不屬於突破性感染。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,388例確診，分別為1,745例境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。