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美國國務卿首度發聲明挺台灣入聯 外交部：意義重大

布林肯強調，台灣的參與「不是政治議題、而是務實議題」，鼓勵所有國家與沒國一同支持台灣。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/27 14:04
台灣外交部。（圖／翻攝自外交部影片）

台灣外交部。（圖／翻攝自外交部影片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）聯大2758號決議已滿50週年，台灣至今依舊被排除在聯合國體系之外。美國國務卿布林肯於美東時間26日發表聲明，支持台灣有意義參與聯合國體系，強調台灣的參與「不是政治議題、而是務實議題」，美國鼓勵所有國家加入美國行列支持台灣。對於美國國務卿首度正式發布新聞聲明，明確且堅定支持台灣參與聯合國體系，外交部表達誠摯感謝。

布林肯（Antony Blinken）指出，台灣是美國的「珍貴夥伴、民主的成功故事及值得信賴的朋友」，台灣尊重人權及法治的精神與聯合國價值觀一致，更是國際高科技、旅遊、文化及教育的重要核心。美國布林肯國務卿的聲明再度展現美國對台灣的強勁支持，尤其力挺台灣參與國際事務，意義重大。

過去數月來，美國在協助我國參與世界衛生組織（WHO）等聯合國體系相關組織，與我國政府有密切協調，包括上週召開台美國際組織工作階層對話，美國也領銜鼓勵理念相近國家支持並協助拓展台灣的國際空間，並讓台灣對國際社會做出貢獻。

外交部表示，拜登政府上任以來，已多次強調美國對台承諾「堅若磐石」，並持續展現對我國際參與的強勁支持，關切中國對台灣及全球自由民主國家的無理威脅。我國政府將在既有的堅實基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，攜手捍衛民主自由共享價值及以規則為基礎的國際秩序。
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