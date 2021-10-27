台灣「三中交易案」 馬英九張哲琛汪海清一審無罪　蔡正元3年6月徒刑

前中國國民黨主席馬英九涉及三中案被檢方依違反證交法等罪起訴。台北地方法院27日判決馬英九無罪。 前中國國民黨主席馬英九涉及三中案被檢方依違反證交法等罪起訴。台北地方法院27日判決馬英九無罪。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前中國國民黨主席馬英九涉及三中案被檢方依違反證交法等罪起訴。台北地方法院審理後，今（27）日判決馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清無罪，全案可上訴。

台北地檢署起訴指出，馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清在三中（中視、中影、中廣）交易等案中，涉嫌以低價、非常規交易方式出脫具不當取得爭議的黨產，造成國民黨新台幣72億多元的損害，民國107年7月間依證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌起訴3人。

中央社引述法官說法，馬英九並非中投公司的董事或經理人，不具證交法非常交易、特別背信罪的身分，張哲琛、汪海清並無犯意及行為，因此判決無罪。

針對判決結果，馬英九辦公室發出新聞稿表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，甚至政治上的對手，都肯定馬英九的操守，這個判決符合民眾認知。

最後，馬辦呼籲民眾看清利用司法政治追殺伎倆，在年底公投、未來大選，用人民力量下架東廠。

至於前中影董事長蔡正元任內涉嫌業務侵占阿波羅公司資產、挪用款項，以及侵占領航基金會款項等案，北檢依刑法業務侵占、公益侵占、背信、商業會計法等罪，起訴蔡正元及他的妻子洪菱霙、岳父洪信行。

台北地方法院今天依業務侵占罪判處蔡正元3年6月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑，得易科罰金；他的妻子洪菱霙、岳父洪信行涉案部分，北院判決無罪。全案可上訴。

蔡正元今早接受媒體訪問時表示，判決對他不公平、不合理、不合法，會繼續上訴。