Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣藝FUN店家數超過8千家　文化部持續募集中

文化部表示，距離1萬家目標，達成率為83%

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/27 09:41
全台可使用藝FUN券店家已超過8千家，快達成設定的目標1萬家，文化部呼籲更多商家加入。(示意圖/誠品風格文具)

全台可使用藝FUN券店家已超過8千家，快達成設定的目標1萬家，文化部呼籲更多商家加入。(示意圖/誠品風格文具)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)全台可使用藝FUN券店家已超過8千家，快達成設定的目標1萬家，文化部呼籲更多商家加入。

文化部發行300萬份面額600元藝FUN券，本週將進入第三週抽籤，文化部26日發布新聞稿表示，目前藝FUN店家已累積達8,375家，距離1萬家目標，達成率為83%。

文化部呼籲，有興趣加入藝FUN店家者，請儘速上「藝FUN NEXT」官網註冊，一起搶攻藝文消費市場。

文化部表示，藝FUN券適用店家包含藝文展演場館、音樂展演空間、書店、唱片行、樂器行、電影院、文創商店、街頭藝人、藝文展演預購票券等，今年為了因應多變的疫情，也特別納入售票型的線上展演活動。

文化部說明，截至昨（25）日已有3,675家店家完成審查並公告，此外，尚有國內藝文及設計品牌超過4,000家及藝文表演團體約700家，均已完成審查，將於29日公告，共計藝FUN店家已達8,375家，目標達成率為83%。文化部指出，目前尚在審查階段店家有915家，且持續增加中，預計於11月3日將達成1萬家藝FUN店家目標數。

文化部表示，藝FUN店家持續招募中，並將舉辦說明會，歡迎符合藝文產業資格的店家踴躍加入，說明會詳情及註冊方式請上文化部「藝FUN NEXT」官網查詢。
文化部
藝FUN券

相關新聞

同手機號碼登記藝FUN券領不到！文化部更新系統改善　下波抽籤完統一領取
同手機號碼登記藝FUN券領不到！文化部更新系統改善　下波抽籤完統一領取
2021/10/22 09:48
台灣藝FUN券第2週中獎號碼出爐！75萬名幸運得主有你嗎？
台灣藝FUN券第2週中獎號碼出爐！75萬名幸運得主有你嗎？
2021/10/20 17:16
台灣無垢舞蹈劇場辦公室火災燒毀心血　文化部長親訪啟動急難補助機制
台灣無垢舞蹈劇場辦公室火災燒毀心血　文化部長親訪啟動急難補助機制
2021/10/19 09:46
台灣文化協會紀念會台北公會登場　金曲歌王桑布伊、台語搖滾拍謝少年輪番演出
台灣文化協會紀念會台北公會登場　金曲歌王桑布伊、台語搖滾拍謝少年輪番演出
2021/10/17 20:13
黃土水名作失蹤半世紀 台灣維納斯重見天日震撼藝界
黃土水名作失蹤半世紀 台灣維納斯重見天日震撼藝界
2021/10/15 10:59

更新時間 : 2021-10-27 10:43 GMT+08:00

最受歡迎

第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
台灣最年輕死亡個案！15歲女接種BNT疫苗後不治　莊人祥：死因恐是腦神經病變
台灣最年輕死亡個案！15歲女接種BNT疫苗後不治　莊人祥：死因恐是腦神經病變
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
現場直擊！台北藝博會方文山窯燒創作《東風破》破了　畫廊報警處理結果出爐
現場直擊！台北藝博會方文山窯燒創作《東風破》破了　畫廊報警處理結果出爐
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【第12輪】台灣指揮中心在北市緊急加開5接種點施打BNT　北榮進駐中正紀念堂•拼日打5000劑疫苗
【第12輪】台灣指揮中心在北市緊急加開5接種點施打BNT　北榮進駐中正紀念堂•拼日打5000劑疫苗
台灣10/25 台北、新北各增1例本土新冠肺炎　Ct值高、曾接種過AZ疫苗
台灣10/25 台北、新北各增1例本土新冠肺炎　Ct值高、曾接種過AZ疫苗