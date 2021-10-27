台灣藝FUN店家數超過8千家　文化部持續募集中

全台可使用藝FUN券店家已超過8千家，快達成設定的目標1萬家，文化部呼籲更多商家加入。(示意圖/誠品風格文具) 全台可使用藝FUN券店家已超過8千家，快達成設定的目標1萬家，文化部呼籲更多商家加入。(示意圖/誠品風格文具)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)全台可使用藝FUN券店家已超過8千家，快達成設定的目標1萬家，文化部呼籲更多商家加入。

文化部發行300萬份面額600元藝FUN券，本週將進入第三週抽籤，文化部26日發布新聞稿表示，目前藝FUN店家已累積達8,375家，距離1萬家目標，達成率為83%。

文化部呼籲，有興趣加入藝FUN店家者，請儘速上「藝FUN NEXT」官網註冊，一起搶攻藝文消費市場。

文化部表示，藝FUN券適用店家包含藝文展演場館、音樂展演空間、書店、唱片行、樂器行、電影院、文創商店、街頭藝人、藝文展演預購票券等，今年為了因應多變的疫情，也特別納入售票型的線上展演活動。

文化部說明，截至昨（25）日已有3,675家店家完成審查並公告，此外，尚有國內藝文及設計品牌超過4,000家及藝文表演團體約700家，均已完成審查，將於29日公告，共計藝FUN店家已達8,375家，目標達成率為83%。文化部指出，目前尚在審查階段店家有915家，且持續增加中，預計於11月3日將達成1萬家藝FUN店家目標數。

文化部表示，藝FUN店家持續招募中，並將舉辦說明會，歡迎符合藝文產業資格的店家踴躍加入，說明會詳情及註冊方式請上文化部「藝FUN NEXT」官網查詢。