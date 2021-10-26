台南大員皇冠假日酒店 11月正秋．呷柚囉

台南麻豆不僅有文旦享負盛名，更是大白柚的盛產地。大白柚外型碩大渾圓，果實晶瑩剃透，果肉純白細緻少纖維、多汁飽滿，11月正是品嘗的好時節。為了推廣臺南在地優質友善栽種的農產品，台南大員皇冠假日酒店特別與臺南市農業局合作，選用麻豆櫻桃柚園生產的大白柚入菜，研發多道創意料理，即日起至2021年11月30日推出「11月正秋．呷柚囉~」主題料理，分別有「柚香涼拌宜蘭鴨賞、柚香燻鮭魚沙拉、柚香香料烤雞腿、蜜香白柚晶凍慕斯、香柚蜂蜜麵包」，大白柚從柚皮到果肉營養價值極高，透過主廚的巧手融入料理中，提升料理風味及口感層次，臺南市長黃偉哲也真情推薦，邀請大家來臺南呷柚囉~

以行動支持在地農民，台南大員皇冠假日酒店選用麻豆區櫻桃柚園生產的大白柚作為桌上佳餚。大白柚經過辭水之後，果肉飽滿味甘甜，清爽潤喉，從果皮到果肉都可以運用在料理上，不論是西式、中式、日式或麵包點心料理都很適合，即日起至2021年11月30日止，推出「11月正秋．呷柚囉~」主題料理，主廚大展廚藝巧手與創意。臺南市長黃偉哲擔任代言人強力推廣，大白柚好吃，入菜之後的佳餚更是令他人驚艷。

獲獎無數的彩豐樓中餐廳，108年入選為臺南市「百家好店」、109年「金鑽百家好店」、110年參加第十一屆中華美食文化國際交流論壇獲得「亞太年度十大名菜點」的肯定，袁東海主廚研發「柚香涼拌宜蘭鴨賞」選用大白柚與煙燻宜蘭鴨賞結合，鴨肉肉質香氣與Q彈很受國人喜愛。鴨肉經過煙燻屬於較重口味，正好可與大白柚來個巧妙調和，混合柚香、壽司醋的米香，帶來鹹、甜、微酸的口味，奇妙地讓鴨賞變得更順口，冰鎮的洋蔥絲增加鮮脆口感，配上多汁飽滿的白柚果肉，讓大白柚子意外地成為與鴨賞並列的主角，保證讓人一口接一口。

自開幕以來深受消費者喜愛的元素餐廳，這次大白柚入菜走的是韓式口味「柚香香料烤雞腿」，特別取用柚皮特有的果香取代香料，先將柚皮的精油擠壓入醃料內，並搭配柚子果泥、柚子醬與韓式烤肉醬，以黃金比例的配方調製，選用Q彈多汁的去骨雞腿肉，醃製約30分鐘，口感類似照燒雞腿卻多了一股清新柚香。控制170度的溫度，烤15分鐘至表皮呈現金黃色澤，雞腿吃起來有鹹、甜、辣、香多層次風味，配上適口大小的烤蔬菜與剝好的白柚果肉，讓鮮嫩多汁的雞腿口感更豐富清爽。

煉.瓦日本特色餐廳則是推出「柚香燻鮭魚沙拉」，充滿油脂的燻鮭魚片，將奶香滑潤的乳酪起司包裹起來，讓濃厚燻香加上淡雅奶香，一拍即合的爽口組合，配上新鮮蔬菜、淋上和風沙拉醬，最後再以當季的白柚果肉畫龍點睛，一道日式當季、健康、無負擔的日式涼菜就完成了！

金牌主廚劉靖晟，他曾擔任前總統馬英九先生國宴的甜點主廚，2021年更一舉拿下「十大青年菁英名廚」殊榮，這次以法式甜點與臺灣大白柚的來一場美好的相遇，推出「蜜香白柚晶凍慕斯」。單一顆的製作工序就需要約2天時間，表面晶亮圓弧的果凍體內含有白柚果肉，以日本柚子汁增添柚子的酸氣，往下走是柚子慕斯綿密的口感，中間的鳩康地蛋糕濕潤又帶著杏仁香氣好像一道分隔線，再往下就是濃香的蜂蜜奶餡，奶餡包覆著另一塊晶凍彷彿蕊心，用Q彈口感的費南雪蛋糕承托著。

外部用花冠一般的巧克力底座包圍著，最外層再以白巧克力做成立體花萼狀的呈現，像似朵含苞待放白柚花似的精采美麗登場。夢幻系甜點融合了視覺、嗅覺與味覺的多感官饗宴，讓人驚豔連連。另外，還有「香柚蜂蜜麵包」，先將大白柚皮切丁，川燙後以蜂蜜與柚子酒浸泡3天，去除苦澀的同時也充分蜜漬了柚皮丁，混合在麵包體中帶來果皮顆粒的口感，再拌入低溫培養了14天以上、天天餵養的老麵發酵的麵團之中，軟歐法口感外脆內軟，吃得到小熊維尼最愛的蜂蜜香氣，跟自製白柚甜果乾，飽足又帶給人秋意豐收的幸福感。

今年秋天來點不一樣的美食饗宴，【11月正秋．呷柚囉~】柚香登場，誘您來聞香賞味。以上料理需事先預約與訂位，訂位專線：元素06-512-1920、煉‧瓦06-512-1930、彩豐樓06-512-1910、289吧06-391-1899分機6670