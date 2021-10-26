《魷魚遊戲》123木頭人現身南韓公園？ 粉絲瘋狂朝聖

《魷魚遊戲》123木頭人仿作（圖／美聯社） 《魷魚遊戲》123木頭人仿作（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）Netflix神劇《魷魚遊戲》（Squid Game）熱潮持續在全球延燒，日前劇中「靈魂人物」123木頭人娃娃在南韓首爾一公園現身，吸引了大批民眾朝聖，人人都忍不住玩起劇中遊戲，過過乾癮。

路透報導，首爾某奧林匹克公園的這尊4公尺高娃娃，其實並非本尊，而是仿作。遊客甚至還原了劇中的刺激比賽，在「木槿花開了」（mugunghwa ggoti pieotseubnida）的音樂停止當下，立即停止動作。

這部影集的熱門程度，從造訪民眾的裝束可見一斑。從大人、小孩到毛小孩，許多都穿上了《魷魚遊戲》參賽者的經典綠色運動服，背號456，向主角致敬。

短短的一句兒歌，已成洗腦經典，南韓甚至有知名人聲團體，用聲音演繹這聽似無害，卻隱含殺機的歌聲。

9月17日上映至今，這齣以童年遊戲包裹著人性與社會殘酷的韓劇，在全球已有逾1億4,200萬家庭觀看，更為Netflix帶來了438萬新訂戶。

根據CNN，隨著萬聖節的到來，《魷魚遊戲》已成了網路熱搜萬聖節裝扮關鍵字，不過許多歐美學校憂心劇中的暴力內容恐對學子造成不良影響，紛紛下達了禁扮令，免得學生有樣學樣，將暴力生存遊戲搬進校園。

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《魷魚遊戲》123木頭人仿作現身首爾公園，引來民眾圍觀（圖／美聯社）