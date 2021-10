斯洛伐克演說 台灣外交部長吳釗燮籲對抗威權、加強供應鏈韌性

(台灣英文新聞 / 綜合報導)正展開歐洲之旅的外交部長吳釗燮,今(26)日在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦(Bratislava)一場論壇中發表演說,強調台灣與中東歐國家的共享價值,呼籲加強合作。

根據外交部,本場活動是應智庫「全球安全論壇」(GLOBSEC)之邀,而這也是繼2019年6月丹麥「哥本哈根民主高峰會」後,吳釗燮再度以外交部長身分在歐洲發表演說。

吳釗燮演說中強調,我國與斯洛伐克有著脫離威權歷史的相似背景,對自由、法治及人權有其堅持,盼理念相近夥伴能在貿易、投資與產業面加強連結。他說道,我國企業陸續在智能機械、綠能產業等領域尋求與斯洛伐克企業合作,我國考察團赴斯洛伐克、捷克及立陶宛開拓商機,是最佳例證。

吳釗燮特別提到,斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭、美國及日本紛紛贈台疫苗,體現善的循環。他也對斯洛伐克國會外交委員會今年稍早通過支持台灣參與世界衛生大會(WHA)的決議表示感謝。

台灣與斯洛伐克已陸續簽訂「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」、「度假打工協定」及「經濟合作協議備忘錄」等協議。兩國並於9月首度合辦「全球合作暨訓練架構(GCTF)」線上國際研討會。

「全球安全論壇」(GLOBSEC)是中東歐知名智庫,每年6月舉行的布拉提斯拉瓦論壇大會(Bratislava Forum)是歐洲地區重要政治盛會。本次台灣論壇討論主題為「疫後之韌性與全球經濟合作」(Resilience and Global Economic Cooperation after the Pandemic),議題包括促進我國與中東歐國家在供應鏈重組上的合作交流。