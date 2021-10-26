噁！泰國爆黑心醫療手套　大量購入二手貨染色後外銷全球　數以千萬計流入美國

泰國有不肖業者將一雙雙使用過、染血的醫療手套，加工染色後外銷至海外。（示意圖／pixabay） 泰國有不肖業者將一雙雙使用過、染血的醫療手套，加工染色後外銷至海外。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）調查發現，泰國有不肖業者將一雙雙使用過、染血的醫療手套，加工染色後外銷至海外，據查有數以千萬計雙回收手套流入美國。



泰國官員告訴CNN記者：「去年底有關當局突襲首都曼谷近郊的一間地下工廠後發現，地上滿是塑膠碗，裡面裝滿了藍色染料和幾雙手套，工人們正試圖讓一雙雙使用過、染血的醫療手套煥然一新」。

而他們作業流程竟是將一次性使用的醫療手套，清洗、染色再烘乾，並重新包裝後再外銷到世界各地，謀取暴利。雖然美國、泰國均已展開刑事調查，但據美國經銷商的購買紀錄，估計已有數以千萬計的黑心回收手套流入美國，甚至可能只是冰山一角。



報導指出，美國一間公司在今年2月和3月時向美國海關及邊境保衛局（CBP）和美國食品藥品監督管理局（FDA）舉報，稱他們從泰國公司「Paddy the Room」訂購一批200萬美元的手套，去年12月底貨運抵達後，轉賣給美國經銷商。

不久後客戶開始不斷打來投訴抱怨，稱這些手套都是被用過，且明顯髒污的，甚至還有血跡，有些還標示製造日期是2年前。

然而，這家泰國這間公司「Paddy the Room」在接下來的幾個月裡又成功地運送了數千萬雙手套到美國，其中部分還是7月運抵，至於這些二手手套現在流落何方，是否實際用於醫療體系則不得而知，而接獲通報的美國FDA，直到不久前才對外示警。

報導指出，由於COVID-19疫情肆虐全球，造成醫療防護裝備缺乏，因此FDA暫時放寬對個人防護設備（PPE）進口措施，以加速擴大進口醫療物資，導致大量黑心手套藉機流入國內。