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家庭教育的「金馬獎」　新北榮獲績優志工團隊獎　全國最高榮譽肯定

By 台灣英文新聞
2021/10/26 17:21
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

教育部日前公布「推展家庭教育績優個人暨團體評選」，新北市榮獲推展家庭「績優志工團隊獎」，以及3位資深志工張月玲、薛重生、簡嘉儀獲得「績優志工個人獎」。這個獎項如同家庭教育界中的「金馬獎」，是全國家庭教育工作者的最高榮譽。

教育局表示，新北市政府家庭教育中心籌組多項志工團隊，拓展多元化家庭教育服務與課程，包含「412-8185家庭教育諮詢專線」、「幸福甜甜圈」親職成長團體、「心約定-中高齡婚姻教育」、「親密之旅婚姻教育成長團體」、「親職教養講座」、「代間教育講座」，以照顧到不同面向需求的個人與家庭。全體志工的奉獻付出，因為這一群夥伴樂於成長，源源不斷長出驚人的能量，並透過團隊合作，將每一個環節做到位，讓參與中心各項課程與服務的民眾，都能收穫滿滿！

資深志工張月玲參與家庭教育志工面向多元，是親職教育成長團體、婚姻教育成長團體與代間教育講座的推廣志工，更為了充實自身的專業，到輔仁大學進修家庭教育學分，取得教育部家庭教育專業人員認證。張月玲表示，身為家庭教育推廣人員，投身家庭教育的歷程，雖然充滿挑戰，但也有滿滿的收穫，不僅看見家庭教育的多元面向，也拓展對家庭教育的視野。

同樣擁有教育部家庭教育專業人員認證的得獎志工薛重生，擔任新北市家庭教育中心志工長達8年，本身具有師大人類發展與家庭學系碩士學位，屬於家庭教育科班出身。薛重生說，當初因為撰寫論文的緣故，參與「幸福甜甜圈親職成長帶領人」的培訓課程，沒有想到「一試成主顧」。這八年下來，是一趟專業能力與自我成長交織的生命歷程，這次獲獎，很開心服務得到肯定。

本次得獎志工中服務最久，長達25年的簡嘉儀，不僅是「4128185家庭教育諮詢專線」的資深志工，同時也是推展原住民家庭教育的資深講師。簡嘉儀說，透過擔任家庭教育的志工，開啟人生另一個學習之路，不僅在服務的過程中，將所學用在生活與家庭內，讓自己與家人也受益，同時也促發到嘉義大學家庭教育研究所進修碩士學位。她強調，能夠得到這個獎項，要感謝上天，給我這個最好的安排。她也幽默地用自己的名字呼籲大家，我們一起「減」掉煩憂，「加」上快樂，「一」定幸福。

教育局長張明文表示，榮獲推展家庭「績優志工團隊獎」全國最高榮譽，是肯定新北市推動家庭教育的動能。目前正研議「2030家庭教育願景草案」，此願景承接新北巿推動2030六大市政願景，並呼應國際趨勢，期盼透過跨局處合作，推動以家庭為中心的家庭教育內涵，串聯學校與社區，銜接社會安全網，讓新北市每一戶家庭都能安居樂業幸福快樂。

家庭教育的「金馬獎」　新北榮獲績優志工團隊獎　全國最高榮譽肯定

照片來源：新北市教育局提供

家庭教育的「金馬獎」　新北榮獲績優志工團隊獎　全國最高榮譽肯定

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2021-10-26 17:59 GMT+08:00

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