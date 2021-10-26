家庭教育的「金馬獎」　新北榮獲績優志工團隊獎　全國最高榮譽肯定

教育部日前公布「推展家庭教育績優個人暨團體評選」 ，新北市榮獲推展家庭「績優志工團隊獎」，以及3位資深志工張月 玲、薛重生、簡嘉儀獲得「績優志工個人獎」。這個獎項如同家庭教 育界中的「金馬獎」，是全國家庭教育工作者的最高榮譽。

教育局表示，新北市政府家庭教育中心籌組多項志工團隊， 拓展多元化家庭教育服務與課程，包含「412-8185家庭教育 諮詢專線」、「幸福甜甜圈」親職成長團體、「心約定-中高齡婚姻 教育」、「親密之旅婚姻教育成長團體」、「親職教養講座」、「 代間教育講座」，以照顧到不同面向需求的個人與家庭。全體志工的 奉獻付出，因為這一群夥伴樂於成長，源源不斷長出驚人的能量， 並透過團隊合作，將每一個環節做到位， 讓參與中心各項課程與服務的民眾，都能收穫滿滿！

資深志工張月玲參與家庭教育志工面向多元，是親職教育成長團體、 婚姻教育成長團體與代間教育講座的推廣志工， 更為了充實自身的專業，到輔仁大學進修家庭教育學分， 取得教育部家庭教育專業人員認證。張月玲表示， 身為家庭教育推廣人員，投身家庭教育的歷程，雖然充滿挑戰， 但也有滿滿的收穫，不僅看見家庭教育的多元面向， 也拓展對家庭教育的視野。

同樣擁有教育部家庭教育專業人員認證的得獎志工薛重生， 擔任新北市家庭教育中心志工長達8年， 本身具有師大人類發展與家庭學系碩士學位， 屬於家庭教育科班出身。薛重生說，當初因為撰寫論文的緣故， 參與「幸福甜甜圈親職成長帶領人」的培訓課程，沒有想到「 一試成主顧」。這八年下來， 是一趟專業能力與自我成長交織的生命歷程，這次獲獎， 很開心服務得到肯定。

本次得獎志工中服務最久，長達25年的簡嘉儀，不僅是「4128 185家庭教育諮詢專線」的資深志工， 同時也是推展原住民家庭教育的資深講師。簡嘉儀說， 透過擔任家庭教育的志工，開啟人生另一個學習之路， 不僅在服務的過程中，將所學用在生活與家庭內， 讓自己與家人也受益， 同時也促發到嘉義大學家庭教育研究所進修碩士學位。她強調，能夠 得到這個獎項，要感謝上天，給我這個最好的安排。 她也幽默地用自己的名字呼籲大家，我們一起「減」掉煩憂，「加」 上快樂，「一」定幸福。

教育局長張明文表示，榮獲推展家庭「績優志工團隊獎」 全國最高榮譽，是肯定新北市推動家庭教育的動能。目前正研議「2 030家庭教育願景草案」，此願景承接新北巿推動2030六大市 政願景，並呼應國際趨勢，期盼透過跨局處合作， 推動以家庭為中心的家庭教育內涵，串聯學校與社區， 銜接社會安全網，讓新北市每一戶家庭都能安居樂業幸福快樂。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供