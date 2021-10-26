新北振興經濟好康再加碼 使用五倍券或新北加倍券購買電動機車 再加碼補助8千元

為振興新北市庶民經濟，新北市再推出好康加碼活動， 即日起至111年3月31日止，符合申請條件之新北市民使用「 振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5,000元以上， 無論換購或新購電動機車，均再加碼補助8,000元，限額1萬2 ,000名。 此波加碼活動再加上環保局原補助方案及行政院環保署與經濟部工業 局補助款，合計最高每輛可獲得2萬7,000元補助， 新北市民千萬不要錯過這個好康機會。

環保局表示，今年上半年因受疫情影響， 市民汰舊換購或新購電動機車意願較低， 且因疫情連帶影響本市庶民經濟，現疫情已較趨緩，故推出「 電動機車好康再加碼」方案振興經濟。補助除配合已公告為期2年的 「110-111年度新北市新購電動二輪車及淘汰一至四期機車換 購二輪車補助計畫」相關規定，凡設籍新北市一年且年滿18歲市民 於明(111)年3月31日前，使用「振興五倍券」或「 新北加倍券」面額達5,000元以上，至新北市各機車行（ 使用新北加倍券者請認明具本市經發局核發之識別貼紙之車行） 換購或新購電動機車，就可享有每輛再加碼補助8,000元的好康 。若已將振興五倍券進行數位綁定者， 則可提供振興五倍券官網線上查詢綁定畫面電子檔，以及信用卡、 行動支付或電子票證之刷卡簽單或 APP、網頁消費紀錄畫面電子檔，亦可申請加碼補助。

環保局表示，本波加碼活動至明(111)年3月31日截止， 除配合「振興五倍券」及「新北加倍券」使用期限， 亦讓市民有充裕時間可選擇適合之電動機車車款， 車商也有充裕時間交車，避免市民看得到補助卻申請不到。 相關申請資訊，可逕至新北市政府環境保護局「 機車汰舊換新補助網」，網址: https://reurl.cc/aNdb0Z， 或電洽機車汰舊換新補助專線(02)2965-1501。

照片來源：新北市政府環境保護局提供