專業與高速成長受國際肯定 中華資安國際獲Frost & Sullivan 資安服務商大獎

全球知名顧問公司Frost & Sullivan日前頒發「亞太最佳實踐獎」(2021 Frost & Sullivan Best Practices Awards),中華資安國際獲得「2021台灣年度安全託管服 務商大獎」(2021 Taiwan Managed Security Services Company of the Year Award),為台灣首家獲得此一殊榮之資安專業公司。 Frost & Sullivan指出, 中華資安國際是台灣電信龍頭中華電信的子公司, 在台灣電信市場具有高度領先地位, 這使中華資安國際具有優勢獲取眾多第一手網路攻擊情資, 並致力提供企業更完整的資安專業服務, 公司的資安專業團隊人數與營收獲利也規模有呈現倍數擴張, 並積極進入MDR、OT與物聯網資安等領域。

中華資安國際總經理洪進福對Frost & Sullivan的肯定表達感謝,他指出, 中華資安國際自2018年揭牌營運以來,員工人數從40人成長至 今超過200人,營收與獲利也快速成長,2020年更繳出近9. 5億元營收的亮眼成績單,已成為台灣資安市場的領導廠商, 預期今年營運還會更上層樓。在專業部分, 中華資安國際有能力發掘別人看不見的資安漏洞或缺口, 已累積挖掘超過48個以上的系統軟體、網站、 物聯網設備之重大公共漏洞和暴露(CVE)漏洞, 更是國內唯一連年榮獲行政院資安服務廠商評鑑全數項目A級特優評 價之資安公司,團隊更取得ISO 20000、ISO 27001、與ISO 17025證書,專業獲得肯定。

洪進福表示,很榮幸獲頒『2021台灣年度安全託管服務商』 大獎,中華資安國際身為資安服務領導品牌, 具備堅強的資安核心技術,公司仍會持續精進, 致力提供最專業可信賴的資安專業服務, 並投入開發具高度競爭力的資安產品,為資安產業帶來更多能量, 也成為政府與企業的強大後盾。 中華資安國際也將持續強化服務涵蓋,除提供事前檢測、事中監控、 事後鑑識應變與回復等服務,在近年來基礎建設、 製造業環境遭受資安攻擊日益加劇下,更從IT領域進軍到OT領域 ,在防禦以及檢測兩個面向,持續提供企業全面且完整的保護力, 協助各產業守護重要資產。

中華資安國際擁有安全可靠『以電信網路為中心』的資安解決方案, 協助國內15個縣市完成資安區域聯防,協助眾多重要政府機構、 關鍵基礎設施、金融業、 高科技製造業以及醫療場域進行資安檢測與防護, 已提供服務予兩百多家政府機關及大型企業以及兩萬多家中小企業, 並獲得Enterprise Security 雜誌「Top Enterprise Security Startup in APAC - 2020」、BSI「資訊服務品質深耕獎」、中華徵信所「 其他資訊服務業第一名」等知名獎項。