美元蓄勢、日圓走弱 國人換匯意願增 北富銀換匯量成長近兩成

近來美日匯率兩樣情，但都引發國人對換匯的關注。 台北富邦銀行表示，近兩個月來，全行換匯件數增長近兩成， 其中美元部分主要由於美國聯準會(Fed)持續重申縮減購債計畫 ，加上美國債務上限獲得緩解，帶動市場對美元轉強預期， 不少有美元需求的投資人選擇在走高前先進場布局； 日圓部分則因匯價持續探底創15年來新低， 國人為了疫後出國旅遊預做準備，也掀起一波日圓換匯潮。

北富銀建議，當前匯市在多空因素交互下， 短期可能仍呈現震盪格局， 若民眾有外匯需求可採分批換匯方式布局，有助分散匯率風險。 同時，數位金融服務日益便利， 投資人可善用富邦行動銀行及網路銀行所提供的「預約換匯」、「 匯率到價通知」等自動化功能，第一時間掌握最新匯價， 輕鬆贏得理財先機。

目前美國貿易逆差擴大創下新紀錄，然而2021第二季經常帳佔G DP為負3.2%，距離歷史低位尚有距離，貿易情況持續可控下， 美國無須透過美元大幅貶值來改善貿易逆差，且債務上限獲得緩解， 市場對美元維持強勢地位仍保持樂觀看法。但與此同時， 近期通膨議題持續在全球發酵， 能源供給的不穩定加上經濟復甦帶動強勁需求，讓原油、天然氣、 煤炭價格紛紛飆漲，在供給瓶頸尚未解決的情況下， 預計一段時間內通膨仍將保持高位， 增加各國央行收緊貨幣政策的壓力，也會對各國匯價帶來震盪影響。

在日圓方面，日本通膨高漲衝擊產業成長， 市場更傳出因供應鏈斷鏈、亞洲廠房關閉，日本出口走弱， 市場預期央行將進一步下修經濟成長預測並持續實施寬鬆貨幣政策， 致使日圓長線承壓；不過，日本首相岸田文雄推動綠色成長策略( Green Growth Strategy)深獲各界看好， 超過一成日企已訂立去碳化目標，預期後續加速綠能投資， 進而促進經濟成長，有利部分支撐日圓走勢， 同時近期美日實質利差縮窄，短線日圓仍有回升空間。

北富銀指出，在各國央行升息政策及時間尚未底定前， 買匯拋匯仍可能處於來回起伏態勢，運用「匯率到價通知」 能幫助投資人精準掌握交易時機點，還可支持預約連續換匯，在最多 36個工作天內自動進行定額換匯， 客戶除了能享受線上換匯的優惠匯率，也能省去多次換匯的麻煩， 輕鬆達到攤平換匯成本、分散投資風險的目的。

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