台灣最新民調:8成民眾滿意防疫管制措施　若明天投票•「反萊豬」、「重啟核四」四大公投都將過關!

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導) 台灣民意基金會十月民調今天(26日) 早上八點對外發表，十月全國性民調報告主題為:「四大公投、政黨支持與台灣政局」。

本次調查訪問期間是2021年10月18-20日三天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

主要研究發現如下：

一、 關於政府當前防疫管制措施，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，7.5%說太嚴，5.7%說太鬆，81.2%覺得剛好，5.6%沒意見、不知道。換言之，高達八成一認為政府當前的防疫管制措施恰到好處，不會太嚴，也不會太鬆，這表示絕大多數台灣公民肯定政府的相關防疫管制措施，這也是對政府防疫表現的讚揚。

二、 關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，五成四基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成五不贊同，贊同者比不贊同者多19.9個百分點。這項發現顯示，十月蔡總統聲望重新躍上5字頭，她的執政表現重新獲得明顯過半數公民的認可，儘管仍有三成五的公民不認可。這意味著她已經完全脫離五月疫情風暴所帶來的執政困境。

三、 關於蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，五成一基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意。滿意的人比不滿意的人多十個百分點。這項發現表示，蘇貞昌內閣整體施政表現重新獲得過半數台灣公民的肯定與支持，已徹底脫離五月疫情風暴的衝擊、晦氣與低潮。

四、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，二成七支持民進黨，一成六支持國民黨，一成八支持民眾黨，百分之五支持時代力量、百分之四支持台灣基進，二成七中性選民。十月台灣政黨競爭最大的驚奇是，台灣民眾黨彎道超車，支持度一舉超越老大哥中國國民黨1.4個百分點，暫時躍居台灣第二大黨，是史上第一次；同時，台灣基進支持度也創下該黨歷史新高紀錄4.3%，就是在該黨唯一一席立委陳柏惟遭罷免前夕。

五、 關於十二月反萊豬公投，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，68.1%傾向投同意票，25.7%傾向投不同意票，1.5%尚未決定，1.1%不投票，3.7%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多42.4個百分點，反萊豬公投將獲壓倒性勝利。

六、 關於十二月藻礁公投，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，47.7%傾向投同意票，29.6%傾向投不同意票，6.1%尚未決定，2.2%不投票，14.5%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多18.1個百分點，發起藻礁公投的團體將獲壓倒性勝利。

七、 關於十二月「公投綁大選」公投，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，57.4%傾向投同意票，34.2%傾向投不同意票，1.7%尚未決定，1.1%不投票，5.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多23.2個百分點，推動「公投綁大選」的一方將獲得壓倒性勝利。

八、 關於十二月重啟核四公投，最新民意顯示，如果明天投票，在二十歲以上台灣人中，46.7%投同意票，41.7%投不同意票，3.7%尚未決定，1.3%不投票，6.6%不知道、拒答。換言之，同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。

圖表來源均為: 台灣民意基金會官網