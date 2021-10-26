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經典美劇《六人行》男演員罹癌逝世！影后珍妮佛安妮斯頓發文悼念

飾演咖啡店員阿甘（Gunther）的詹姆斯麥可泰勒（James Michael Tyler）2018年診斷出罹患晚期前列腺癌，25日在加州洛杉磯家中過世。

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/26 15:27
在《六人行》中飾演咖啡店元阿甘（Gunther）的詹姆斯麥可泰勒（James Michael Tyler）。（圖/維基百科）

在《六人行》中飾演咖啡店元阿甘（Gunther）的詹姆斯麥可泰勒（James Michael Tyler）。（圖/維基百科）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）在美劇《六人行》中飾演咖啡店員阿甘（Gunther）的詹姆斯麥可泰勒（James Michael Tyler）因罹患晚期前列腺癌，25日在家中過世，與他多次搭戲並飾演瑞秋（Rachel）的珍妮佛安妮斯頓於Instagram發文，表達深刻悼念。

泰勒飾演《六人行》中固定綠葉角色阿甘，戲中他不但是「中央公園咖啡館」（Central Perk）店員，也是深深愛慕女主角瑞秋。根據美聯社，泰勒2018年診斷出罹患晚期前列腺癌，25日在加州洛杉磯家中過世。

中央社指出，泰勒在出演《六人行》前曾在其他影集演出過小角色，1994年才被安排在《六人行》裡跑個小龍套，結果因受到不少觀眾喜愛，其戲份與角色也逐漸固定。

得知泰勒去世的消息，時常與他搭戲的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）在Instagram上發文表示「如果沒有你，《六人行》就不一樣了。」、「感謝你為節目和我們所有人帶來的笑聲」。

根據中央社，由於健康因素，泰勒在今年5月的特別節目《六人行：當我們又在一起》（Friends: The Reunion）中並未親臨現場露臉，不過他當時有透過視訊會議平台Zoom說，拍攝六人行「是我一生最難忘的10年，這是真心話」。
六人行
詹姆斯麥可泰勒
珍妮佛安妮斯頓
前列腺癌

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更新時間 : 2021-10-26 16:23 GMT+08:00

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