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最新！特斯拉接大筆訂單股價大漲 躍升全美第6間市值破兆公司

特斯拉是第二快達到1兆美元大關的公司，其在2010年首次公開募股後，僅花12年多就達到了這一個目標。速度最快的公司則是Facebook，僅花9年多的時間。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/26 14:47
特斯拉接獲大單市值破兆，執行長馬斯克身價一日暴增360億美元。（圖/路透社）

特斯拉接獲大單市值破兆，執行長馬斯克身價一日暴增360億美元。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）特斯拉週一（25日）成為美國歷史上第6家市值達到1兆美元的公司！外傳汽車租賃商Hertz破產前向特斯拉下訂 10 萬輛Model 3，為史上最大筆訂單，讓其收盤上漲超過 12% 至每股 1024.86 美元。

根據外媒，來自Hertz的鉅額訂單受益讓特斯拉市值超過1兆美元，摩根史坦利（Morgan Stanley）汽車分析師亞當（Adam Jonas）最近將特斯拉的目標價上調至1,200美元一股。

不過這間剛踏入市值1兆美元門檻的新星公司，該市值其實不到蘋果和排名第二的微軟的一半。前者是全球市值最高的公司，市值已逼近2.5萬億美元，排名第二的微軟市值則落在2.3萬億美元。

即使如此，特斯拉已是第二快達到1兆美元大關的公司。其在2010年首次公開募股後，僅花12年多就達到了這一個目標。速度最快的公司則是Facebook，它是從IPO到達到1兆美元市值僅花上9年多的時間。

據媒體，目前特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk) 以 2886 億美元鞏固全球首富的位置，超越 Nike 或石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil Co., XOM)的市值，今年來財富共增值 1189 億美元。第二名為亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），最新身價 1926 億美元，第三名為跨國奢侈品集團 LVMH（Moët Hennessy Louis Vuitton） 創辦人貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault），身價 1634 億美元。
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市值

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