台灣10/26本土+0　增4例境外移入　其中2例接種過中國科興疫苗

台灣10/26新增4例境外移入COVID-19確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣10/26新增4例境外移入COVID-19確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，均為男性，年齡介於30多歲至40多歲，分別自美國(案16487)、菲律賓(案16488)、英國(案16489)及印尼(案16490)入境，入境日介於今(2021)年8月18日至10月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日境外移入個案中，有2例曾接種過中國科興疫苗，分別是案16488曾接種2劑，屬突破性感染、案16490接種過1劑，至於另外2人的疫苗接種紀錄正在調查中。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,380例確診，分別為1,737例境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。