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【蛤？真假？】周刊爆: 台灣指揮中心救火隊長王必勝•傳曖昧小15歲護理師生一女　陳時中：私領域自己要處理好

疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（26）日前往花博視察疫苗施打時對媒體表示，私領域的事請王必勝自己處理好。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/26 14:58
今年7月30日左右嘉義縣某工廠爆發職場群聚染疫，當天有9人確診，嘉義縣長翁章梁（右）下午召開線上記者會說明，醫福會執行長王必勝（左）也南下...

今年7月30日左右嘉義縣某工廠爆發職場群聚染疫，當天有9人確診，嘉義縣長翁章梁（右）下午召開線上記者會說明，醫福會執行長王必勝（左）也南下...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 宛如台灣中央疫情指揮中心救火隊長的醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝，今天（２６日）遭周刊爆料稱，他和小15歲的林女婚外情多年，並和林女生下一個小孩，且經常出入女方家裡。據悉林女曾任護理師。

消息傳到衛福部，有同事完全不知情，顯得相當震驚。

根據民視新聞，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（26）日前往花博視察疫苗施打時表示，私領域的事請王必勝自己處理好

今下午指揮中心記者會由發言人莊人祥與醫療應變組副組長羅一鈞主持，記者會尾聲有記者提問是否關注到王必勝緋聞事件。與王必勝同屬醫療應變組的羅一鈞回應重點如下(14:24:16) :

1. 王必勝副組長負責的集中檢疫所調度與確診患者收治等相關業務，目前如常進行。

2. 羅一鈞本人今天也跟王必勝執行長聯繫過，王必勝的心情平穩，並表示仍會把防疫工作做好，不會受到外界報導的影響。

鏡週刊報導指出，針對王必勝與林女母女之間的關係，該刊致電王必勝求證，

王表示，他與林女是很熟的老同事，絕非婚外情，也絕對沒與林女生小孩，

記者告知有拍到他與林女及小孩的親密互動，王則結巴地說：

「基本上沒這些事…你這樣講我也蠻訝異…都是沒有的事…我沒有辦法再回答了。」

(鏡周刊)

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更新時間 : 2021-10-26 16:23 GMT+08:00

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