美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打

11月8日起，外籍旅客須完整接種獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境美國。(示意圖/pixabay) 11月8日起，外籍旅客須完整接種獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境美國。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）白宮25日宣布入境新規，11月8日起，除了未滿18歲孩童與例外族群外，其餘外籍旅客須完整接種獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，包括目前赴美不受限的台灣。

根據白宮的聲明稿，美東時間11月8日零時起，所有赴美外籍旅客登機前須出示2種文件，包括完整接種證明及出發前3天內檢驗陰性報告；若是施打兩劑型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，第2劑打完2週以上才算完整接種。

這項新規將取代美國前總統川普（Donald Trump）任內對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令。

至於獲認可的疫苗種類，美國疾病管制暨預防中心（CDC）接受獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准與世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上疫苗，包括：莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT、單劑型嬌生（Johnson & Johnson）、AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）、印度版AZ疫苗Covishield、中國國藥和中國科興疫苗，但台灣國產疫苗高端並不在列。

由於混打在許多國家越來越普遍，美CDC表示，混打任2劑獲認可疫苗也會被視為完整接種，但2劑間隔不得少於17天。

美國入境新規上路後，僅5大主要族群能在未完整接種疫苗下入境美國，包括未滿18歲孩童與青少年、特定COVID-19疫苗臨床試驗參與者、患有疫苗接種禁忌症民眾、因緊急或人道因素須赴美（須持美國政府核發認證信函），以及來自疫苗完整接種率10%以下的國家且持非旅遊簽證的民眾。

在篩檢規定方面，新規上路後，外籍旅客仍須持出發前3天內檢驗陰性報告。但所有未完整接種民眾，包括美國公民、美國永久居民及上述5大例外族群，則須在出示出發前1天內的篩檢陰性報告。

此外，2至17歲的孩童雖不受疫苗規定限制，但仍須持檢驗陰性報告。若隨行大人已接種完疫苗，未打疫苗的2至17歲孩童則可持出發前3天內報告；若是單獨旅行或隨行大人未打完疫苗，則須持出發前1天內報告。