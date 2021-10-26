【楊憲宏專欄】14+7天的「過當管制」應該馬上修正　不必等到明年春節

國內COVID-19疫情穩定趨緩，桃園國際機場出境區域自10月19日起已開放飲食內用，第二航廈南北擴建區商店也開放營業，21日有出國民眾... 國內COVID-19疫情穩定趨緩，桃園國際機場出境區域自10月19日起已開放飲食內用，第二航廈南北擴建區商店也開放營業，21日有出國民眾在登機前前往參觀選購。中央社

台灣的媒體這樣報導這個消息：「美國前任國務卿科林·盧瑟·鮑爾上將（Gen Colin Luther Powell)因新冠併發症病逝，享年84歲。鮑爾家族說，他生前已接種完整兩劑新冠病毒疫苗。」造成一個公眾印象，打兩劑疫苗，還是會得重症，並且死亡。實情真的是這樣嗎？



根據英國國家廣播公司（BBC)的報導，他們很負責任的説明，鮑爾是嚴重的慢性病患，既有多發性骨髓血癌，也有患有巴金森氏症（Powell had previously been diagnosed with multiple myeloma, a type of blood cancer which may have made him more susceptible to Covid symptoms, according to US media, as well as Parkinson's disease.）這樣的病人免疫系統機能不足，打疫苗可能無法抵擋新冠肺炎病毒侵襲，防止病情惡化，並且容易在住院過程受到院內次發感染，導致多器官衰竭。



目前已知的是，疫苗的確無法完全保護這樣的慢性病患。疫苗的持效性還無法完全確定。對一部份人來說，疫苗的壞處可能太大而無法或無意願接受疫苗。另外，有些人已得過病或已有抗體，並不需要疫苗。因此，各國施打疫苗無法達到100%人口全覆。

在外國的台灣人也開始計畫於明年春節返台，指揮官陳時中接受國民黨立委洪孟楷質詢時表示，「COVID-19疫情已經得到控制，因此目標就是讓民眾在春節時安心返台。」另外，他也說「初步的規劃就是開放居家檢疫，或是檢疫天數縮短，希望在對疫情影響最小的情況下，提高返台的便利性。」

終於有立法委員關心民眾的心聲與權益。不過，指揮官的回應顯然沒有「苦民所苦」，口惠而實不至。許多在國外的台灣人，已經超過一年以上沒有辦法回台灣了。因為回台灣要隔離14+7天，根本假期都在隔離。原來「居家檢疫」總算是回到家了，現在改成必須去住「防疫旅館」還是自費，而且不便宜。令人感到遺憾的是，這些海外台僑，特別是完整的打了AZ,BNT,Moderna這三種台灣官方也在極力爭取的疫苗的人，竟然返台後，還得與沒有打過疫苗的人一樣要隔離14+7天。十分不合理。既然台灣有時還有本土病例被發現，在地完成疫苗接種的，是否每個人也都該隔離14+7天？

特別是台灣疫情自9月以來已經控制，沒有危機的情況下，而且疫苗施打人數大幅上升，已經超過公衛專家陳建仁前副總統說過的施打1500萬劑的「比較可以安心」的界限。

11月開始，美國為首的先進國家已經開始以「疫苗護照」進行開放邊境政策，與台灣往來密切的周邊國家也都訂出相同標準的開放方案，施打兩劑疫苗並有72小時PCR檢驗陰性報告者，免隔離。台灣官方卻無視於這樣的國際趨勢，沒有跟進的打算，連明年二月年假也都沒有免隔離的選項。

官方的説法是施打第二劑的人口百分比還不夠。這個説法其實沒有說服力，因為「疫苗護照」的開放免隔離對象，正是施打過兩劑的台僑。這些人返台，馬上增加施打兩劑的人口百分比，而且不必佔用台灣的疫苗分配。



打疫苗超過1500萬劑後的台灣應就開放持有「疫苗護照」並PCR陰性的人進出國境，讓大家接受「實體世界」（real world)的挑戰，而不是把國民關在玻璃屋中。打了疫苗卻不接受病毒挑戰，不但失去打疫苗的意義，也有可能讓疫苗保護力因為缺乏挑戰而下降。

人體是一個十分「經濟」的功能「機器」，不會一直備好抗體在等待病毒來犯，只要一段期間，沒有受到病毒挑戰，抗體量就會減少甚至降低到測不出來的程度。因為沒有病毒，人體就不需要浪費能量去製造抗體。人體總是將能量用在最需要的功能。

一些國外的研究，測試打過疫苗的人口，發現抗體量大幅減少，公共衛生學的意義是，表示這些社區已經一段時間沒有病毒存在了。但是台灣的媒體引用這些報導時，卻變成質疑疫苗的效力。

回歸正常生活的途徑，不是繼續「鎖國」，而是打了足夠的疫苗並作好治療病人的準備後就可開放，「與病毒共存」（世界級的冠狀病毒專家中硏院士賴明詔在媒體上公開呼籲）讓完整打過疫苗的人體接受挑戰，在實體世界中真正接觸到病毒，並且產生真正的抗體及具有記憶的免疫細胞，才算完成防疫。不知道為什麼指揮中心到現在都沒有回應賴明詔院士的「忠言」？

事實上，對打過疫苗的人體來說，被病毒感染其實是形同再打一劑「自然疫苗」，有助於提升免疫力。不開放的「鎖國政策」其實是剝奪了民眾增強免疫力的機會。

所謂「突破性感染」都被媒體負面解讀，而已經80%人口打兩劑的國家，仍然每天有人「確診」也都被媒體報導成「打了疫苗也沒有用」的負面消息。其實都算是disinformation，所謂確診要看PCR的Ct值多少？真正的有傳染性並有毒性可能的Ct值陽性應訂在30以下。高於35就應該判讀為陰性。高於30以上，不是病毒數量有限就是病毒已經死亡，根本上，病毒基因定序都很難做出結果。指揮中心每日公佈的所謂「陽性」報告其實都很尷尬，因為再做一次都是「陰性」，框列密切接觸者也都是陰性。這樣的案例也要列入「確診」，實在太勉強了。



防疫只要封城鎖國就可以達成，真正的困難在如何有智慧的開放。11月以後，先進國家進入新常態，以科學精神，精準、敏捷的管理進行開放。台灣朝野如果在這方面繼續自成一格，與世界開放的趨勢「脫鈎」，其實很違和。



民怨的聲音正在擴散，政府聽到了嗎？民眾被強迫住價格不低的防疫旅館（這種政策有沒有圖利旅館業者之嫌？監察院該調查一下吧？）有些供餐14天，沒有一天熱食，三餐都是冷便當，向防疫旅館反映，得到的答覆是可以自己訂Uber Eats，其實等他們送上來，也都是溫的，家人送來的東西，可以保溫可是餐具一下子就多到沒地方放，因為物件只准進不准出。

14天旅館送來的都是一次性使用塑膠餐具每天都一大包，垃圾量十分驚人，且無法回收再循環，造成更嚴重的環保問題。14天都沒有更換床單浴巾的自動服務，理由是「防疫」。而且家人不能住一起，夫妻也要一人一間，有夫婦帶孩子回來，還要「妻離子散」的分開隔離，這樣不通情理的「過度管制」，指揮中心還要堅持下去嗎？

有些旅館因為關太多人了，WiFi的量能塞車，造成防疫偵查系統失靈，被隔離在房間內的人還會接到簡訊「警告」，説你在幾點幾分幾秒已經離開隔離地區…趕快回來否則受罰等等，甚至房間內電話鈴響大作，管區警察來「查戶口」，實在荒謬，不知道這個擾民監控系統是什麼「天才」設計的？那些在台北天天開記者會的大官們要不要自己去關14天，體驗一下這種「強制獨居」的受罪滋味？全台灣民眾走到那裡都要用手機掃描QR碼，其實已經侵犯個人隱私而且在防疫上無意義，被批評只是在消化預算（3億？），也有圖利電信業者之嫌。



指揮中心不依科學精神調整心態，台灣的邊境開放將遙遙無期，不論什麼樣的國際交流都變123木頭人。特別是高等的學術交流，幾乎停擺，重要的國際會議有了14+7天的攔阻，全都卻步。更不要談文化、藝術、音樂活動…，都無法做未來規劃。因為不知道國境管制何時開放？有高層人士受邀參加國際性的主權國家級會議，也都因為回來要隔離14+7天，放棄出國。這些損失，天天都在發生。政府不知道嗎？錯誤的政策比貪污更可怕啊！



正當台灣經歷50年來，最受國際歡迎、關注的時候，卻被一個不科學的過當防疫理由，自己把門關上。執政黨該給個說法了！對已得過新冠病毒和已完成疫苗接種的人，14+7天的隔離政策已達成階段性任務。現在「COVID-19疫情已經得到控制（陳時中語）」14+7天已經淪為「過當管制」了，應該「滾動式」馬上修正 ，不必等到明年春節。