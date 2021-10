【楊憲宏專欄】14+7天的「過當管制」應該馬上修正　不必等到明年春節

台灣的媒體這樣報導這個消息:「美國前任國務卿科林·盧瑟·鮑爾上將(Gen Colin Luther Powell)因新冠併發症病逝,享年84歲。鮑爾家族說,他生前已接種完整兩劑新冠病毒疫苗。」造成一個公眾印象,打兩劑疫苗,還是會得重症,並且死亡。實情真的是這樣嗎?



根據英國國家廣播公司(BBC)的報導,他們很負責任的説明,鮑爾是嚴重的慢性病患,既有多發性骨髓血癌,也有患有巴金森氏症(Powell had previously been diagnosed with multiple myeloma, a type of blood cancer which may have made him more susceptible to Covid symptoms, according to US media, as well as Parkinson's disease.)這樣的病人免疫系統機能不足,打疫苗可能無法抵擋新冠肺炎病毒侵襲,防止病情惡化,並且容易在住院過程受到院內次發感染,導致多器官衰竭。



目前已知的是,疫苗的確無法完全保護這樣的慢性病患。疫苗的持效性還無法完全確定。對一部份人來說,疫苗的壞處可能太大而無法或無意願接受疫苗。另外,有些人已得過病或已有抗體,並不需要疫苗。因此,各國施打疫苗無法達到100%人口全覆。

在外國的台灣人也開始計畫於明年春節返台,指揮官陳時中接受國民黨立委洪孟楷質詢時表示,「COVID-19疫情已經得到控制,因此目標就是讓民眾在春節時安心返台。」另外,他也說「初步的規劃就是開放居家檢疫,或是檢疫天數縮短,希望在對疫情影響最小的情況下,提高返台的便利性。」

終於有立法委員關心民眾的心聲與權益。不過,指揮官的回應顯然沒有「苦民所苦」,口惠而實不至。許多在國外的台灣人,已經超過一年以上沒有辦法回台灣了。因為回台灣要隔離14+7天,根本假期都在隔離。原來「居家檢疫」總算是回到家了,現在改成必須去住「防疫旅館」還是自費,而且不便宜。令人感到遺憾的是,這些海外台僑,特別是完整的打了AZ,BNT,Moderna這三種台灣官方也在極力爭取的疫苗的人,竟然返台後,還得與沒有打過疫苗的人一樣要隔離14+7天。十分不合理。既然台灣有時還有本土病例被發現,在地完成疫苗接種的,是否每個人也都該隔離14+7天?

特別是台灣疫情自9月以來已經控制,沒有危機的情況下,而且疫苗施打人數大幅上升,已經超過公衛專家陳建仁前副總統說過的施打1500萬劑的「比較可以安心」的界限。

11月開始,美國為首的先進國家已經開始以「疫苗護照」進行開放邊境政策,與台灣往來密切的周邊國家也都訂出相同標準的開放方案,施打兩劑疫苗並有72小時PCR檢驗陰性報告者,免隔離。台灣官方卻無視於這樣的國際趨勢,沒有跟進的打算,連明年二月年假也都沒有免隔離的選項。

官方的説法是施打第二劑的人口百分比還不夠。這個説法其實沒有說服力,因為「疫苗護照」的開放免隔離對象,正是施打過兩劑的台僑。這些人返台,馬上增加施打兩劑的人口百分比,而且不必佔用台灣的疫苗分配。



打疫苗超過1500萬劑後的台灣應就開放持有「疫苗護照」並PCR陰性的人進出國境,讓大家接受「實體世界」(real world)的挑戰,而不是把國民關在玻璃屋中。打了疫苗卻不接受病毒挑戰,不但失去打疫苗的意義,也有可能讓疫苗保護力因為缺乏挑戰而下降。

人體是一個十分「經濟」的功能「機器」,不會一直備好抗體在等待病毒來犯,只要一段期間,沒有受到病毒挑戰,抗體量就會減少甚至降低到測不出來的程度。因為沒有病毒,人體就不需要浪費能量去製造抗體。人體總是將能量用在最需要的功能。

一些國外的研究,測試打過疫苗的人口,發現抗體量大幅減少,公共衛生學的意義是,表示這些社區已經一段時間沒有病毒存在了。但是台灣的媒體引用這些報導時,卻變成質疑疫苗的效力。

回歸正常生活的途徑,不是繼續「鎖國」,而是打了足夠的疫苗並作好治療病人的準備後就可開放,「與病毒共存」(世界級的冠狀病毒專家中硏院士賴明詔在媒體上公開呼籲)讓完整打過疫苗的人體接受挑戰,在實體世界中真正接觸到病毒,並且產生真正的抗體及具有記憶的免疫細胞,才算完成防疫。不知道為什麼指揮中心到現在都沒有回應賴明詔院士的「忠言」?

事實上,對打過疫苗的人體來說,被病毒感染其實是形同再打一劑「自然疫苗」,有助於提升免疫力。不開放的「鎖國政策」其實是剝奪了民眾增強免疫力的機會。

所謂「突破性感染」都被媒體負面解讀,而已經80%人口打兩劑的國家,仍然每天有人「確診」也都被媒體報導成「打了疫苗也沒有用」的負面消息。其實都算是disinformation,所謂確診要看PCR的Ct值多少?真正的有傳染性並有毒性可能的Ct值陽性應訂在30以下。高於35就應該判讀為陰性。高於30以上,不是病毒數量有限就是病毒已經死亡,根本上,病毒基因定序都很難做出結果。指揮中心每日公佈的所謂「陽性」報告其實都很尷尬,因為再做一次都是「陰性」,框列密切接觸者也都是陰性。這樣的案例也要列入「確診」,實在太勉強了。



防疫只要封城鎖國就可以達成,真正的困難在如何有智慧的開放。11月以後,先進國家進入新常態,以科學精神,精準、敏捷的管理進行開放。台灣朝野如果在這方面繼續自成一格,與世界開放的趨勢「脫鈎」,其實很違和。



民怨的聲音正在擴散,政府聽到了嗎?民眾被強迫住價格不低的防疫旅館(這種政策有沒有圖利旅館業者之嫌?監察院該調查一下吧?)有些供餐14天,沒有一天熱食,三餐都是冷便當,向防疫旅館反映,得到的答覆是可以自己訂Uber Eats,其實等他們送上來,也都是溫的,家人送來的東西,可以保溫可是餐具一下子就多到沒地方放,因為物件只准進不准出。

14天旅館送來的都是一次性使用塑膠餐具每天都一大包,垃圾量十分驚人,且無法回收再循環,造成更嚴重的環保問題。14天都沒有更換床單浴巾的自動服務,理由是「防疫」。而且家人不能住一起,夫妻也要一人一間,有夫婦帶孩子回來,還要「妻離子散」的分開隔離,這樣不通情理的「過度管制」,指揮中心還要堅持下去嗎?

有些旅館因為關太多人了,WiFi的量能塞車,造成防疫偵查系統失靈,被隔離在房間內的人還會接到簡訊「警告」,説你在幾點幾分幾秒已經離開隔離地區…趕快回來否則受罰等等,甚至房間內電話鈴響大作,管區警察來「查戶口」,實在荒謬,不知道這個擾民監控系統是什麼「天才」設計的?那些在台北天天開記者會的大官們要不要自己去關14天,體驗一下這種「強制獨居」的受罪滋味?全台灣民眾走到那裡都要用手機掃描QR碼,其實已經侵犯個人隱私而且在防疫上無意義,被批評只是在消化預算(3億?),也有圖利電信業者之嫌。



指揮中心不依科學精神調整心態,台灣的邊境開放將遙遙無期,不論什麼樣的國際交流都變123木頭人。特別是高等的學術交流,幾乎停擺,重要的國際會議有了14+7天的攔阻,全都卻步。更不要談文化、藝術、音樂活動…,都無法做未來規劃。因為不知道國境管制何時開放?有高層人士受邀參加國際性的主權國家級會議,也都因為回來要隔離14+7天,放棄出國。這些損失,天天都在發生。政府不知道嗎?錯誤的政策比貪污更可怕啊!



正當台灣經歷50年來,最受國際歡迎、關注的時候,卻被一個不科學的過當防疫理由,自己把門關上。執政黨該給個說法了!對已得過新冠病毒和已完成疫苗接種的人,14+7天的隔離政策已達成階段性任務。現在「COVID-19疫情已經得到控制(陳時中語)」14+7天已經淪為「過當管制」了,應該「滾動式」馬上修正 ,不必等到明年春節。