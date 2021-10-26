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台灣紙本五倍券第2梯次預訂時程10/25~10/31　首日逾58萬人預約

振興五倍券8日上路，分為紙本與數位綁定，紙本券預訂分兩梯次，民眾可透過官網或操作超商事務機，第二梯次為10月25日至31日，領取時間為11月8日至21日。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/26 10:51
台灣紙本五倍券第2梯次預訂時程10/25~10/31　首日逾58萬人預約

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）第二梯次紙本五倍券昨(25日)開始預訂，根據經濟部昨晚最新統計，預訂人數為58萬7432人；至於領取人數，紙本加數位合計有1894萬1873人。

振興五倍券8日上路，分為紙本與數位綁定，紙本券預訂分兩梯次，民眾可透過官網或操作超商事務機，第二梯次為10月25日至31日，領取時間為11月8日至21日。

截至25日晚9時止，共有58萬7432人預訂，其中，有5萬144人透過官網、53萬7288人透過超商事務機。

第一梯次紙本券領取人數為1185萬9165人、在郵局領券人數為295萬7617人，合計有1481萬6782人選擇紙本券。若再加上數位綁定的412萬5091人，五倍券已有1894萬1873人領取。

中央社報導，各部會加碼券仍以國旅券最受歡迎，超過1300萬人登記，農遊券、藝Fun券、動滋券突破1200萬人，其他依序為客庄券、地方創生券、i原券。

經濟部官方臉書25日也po文提醒民眾 ，想領紙本五倍券 ，別錯過25日起跑的第二梯次超商預訂，預訂時間是10/25到10/31，領券時間則是11/8到11/21，時間從早上 9 點到下午 10 點，記得到超商預訂一定要帶健保卡，如果不方便出門，也可以選擇到五倍券官網（https://5000.gov.tw/預訂；領券時，除了帶上健保卡外，也要記得回到 #原門市 領取。

如果錯過這次紙本預訂，11/1起可以免預約到郵局臨櫃領取；或是選用數位綁定，隨時綁定隨時消費唷！
　
五倍券相關問題，可撥 1988 服務專線洽詢

台灣紙本五倍券第2梯次預訂時程10/25~10/31　首日逾58萬人預約
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更新時間 : 2021-10-26 11:48 GMT+08:00

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