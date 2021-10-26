法國年度食材盛典重啟線下實體展會　20家品牌現身「Food Experience美味法國 2021」

【Food Experience 美味法國2021】大合照。(照片由法國在臺協會商務處提供) 【Food Experience 美味法國2021】大合照。(照片由法國在臺協會商務處提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）一年一度的「法國食材慶典」昨(25)日在台北登場，法國在臺協會商務處 (Business France) 籌辦第三屆「Food Experience 美味法國2021」，展出近20多個法國特色品牌，並邀請重量級法式甜點主廚輪番詮釋經典法式甜點，及知名侍酒師、品水師到場分享和解析法國天然泉水飲品之魅力。

法國在台協會副主任戴寧智 (Guillaume Delvallée)和參展廠商共同見證台灣餐飲產業走出疫情低谷逐漸復甦後，第一場極具意義台法食品產業交流的盛宴。而法國坐擁烘焙大國的名號，更以擁有多處知名純淨水源而聞名。

法國在台協會商務處表示，法國已連續10年，每年平均出口約780萬歐元的自然礦泉水到台灣，是台灣最大自然礦泉水供應國。

為了探討「品水文化」，國際品水師協會大中華區代表暨台灣首席品水師夏豪均博士，與來賓一同探索法國天然氣泡礦泉水之奧祕，活動中亮相的Eaux Saint Géron純天然氣泡水，有「氣泡礦泉水界的香檳」的美譽，更是被不少法國星級主廚指定為佐餐水。活動尾聲則由 前米其林星級餐廳侍酒師暨法國美食推廣大使 蕭希辰 分享法國AOP乳酪佐搭法國蘋果氣泡酒、法國精釀啤酒的搭配心法。

受到疫情衝擊及入境限制，「美味法國」食品展自2020年起，便將展出重點聚焦於在台灣市場耕耘的法國食品品牌，今年仍吸引兩家法國新廠商參展，分別是法國西南頂尖鵝肝醬廠商Ducs de Gascogne 以及Source de La Sasse 冰山泉水。

法國在台協會商務處農業食品組資深顧問金芙安(Anne Guinaudeau) 表示，即便現今「在地食材」風潮盛行，進口食材的需求仍然很高，尤其是法國食材的穩定品質與多樣化，以及代代相傳的傳統工藝加持，造就法國食材不可取代的特色及風土滋味，並期盼藉由該活動，協助在台多年的法國優質品牌被更多人看見。

「美味法國」第二天專業職人場次，法國在台協會商務處精心規劃三場職人工作坊，第一場由布耶法式甜點共同創辦人暨法籍主廚Manuel Bouillet將以經典技法向烘焙甜點業者示範布雷斯特泡芙Mexico Exotic Paris-Brest，香蕉酸甜風味，配上堅果香氣的墨西哥巧克力。

第二場活動是由主辦單位和餐飲媒體《名廚》聯名舉辦的名廚論壇，該論壇以「法式料理的經典與創新」為題，攜手邀請 品法Revivre 品法餐廳主廚黃淳彥 與 No.168 PRIME - Sogo敦化館 的主廚 歐俊辰 共同暢談「法式料理」的多元面貌，及分享他們如何將餐飲歷程中受到法式料理啟發的養分，再轉化成創新元素投入各自的創作。

第三場職人工作坊，將由榮獲國際品水機構 Doemens Academy 認證的品水師林慧蓉向來賓分享如何以專業角度品鑑「水的風味」，逐步引導來賓體會來自阿爾卑斯山最頂端的純天然山泉水，之所以受到法國多家米其林主廚指定合作的水款的原因。

照片由法國在臺協會商務處提供

照片由法國在臺協會商務處提供

照片由法國在臺協會商務處提供