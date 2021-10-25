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【台開炒股案】台灣前總統陳水扁女婿趙建銘•提前1天報到服刑　台中監獄: 他情緒穩定

▲台中地檢署原本通知趙建銘26日入監執行，趙建銘疑為躲避媒體拍攝入監情形，提前於今天（25日）下午到台中地檢署報到，發監台中監獄服刑。▲前總統陳水扁女婿趙建銘因台開炒股案，遭判刑3年8個月定讞。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/25 22:34
示意照 (官方臉書）

示意照 (官方臉書）

（台灣英文新聞/財經組　綜合報導）前總統陳水扁女婿趙建銘台開炒股案遭判刑3年8月定讞，趙建銘提前1天於今天（25日）下午到台中地檢署報到，發監到台中監獄。獄方表示，趙建銘情緒穩定，晚餐供應3菜1湯。

【台開炒股案】台灣前總統陳水扁女婿趙建銘•提前1天報到服刑　台中監獄: 他情緒穩定

前總統陳水扁女婿趙建銘 (中央社檔案照片）

涉及台開炒股案遭判刑定讞的趙建銘，台中地檢署原本通知26日報到，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，趙建銘提前於今天下午4時報到，下午5時許發監台中監獄。

卓俊忠指出，台中地檢署原本通知趙建銘明天報到，但趙建銘今天下午4時就自行前往台中地檢署報到，經核對身分後，已依規定於下午5時許發監台中監獄。

而台中監獄也證實，趙建銘在新收受刑人名單中。

台中監獄指出，趙建銘到達後，依照程序先帶到「檢身室」進行全身檢查，以了解是否攜帶違禁品；檢查後，再分配制服及給予受刑人編號，隨即安排到2至5人的舍房；晚餐與其他受刑人一樣，提供3菜1湯。第1天入獄，趙建銘看起來情緒穩定。

趙建銘涉及台開內線交易案，最高法院日前駁回上訴，趙建銘被判3年8月徒刑定讞。由於趙建銘戶籍地在台中市、居住所在台南市，北檢分別囑託台中地檢署、台南地檢署代為執行。

台中地檢署通知趙建銘26日入監執行，中央社報導，趙建銘疑為躲避媒體明天(26日) 拍攝入監情形，提前於今天下午到台中地檢署報到，發監台中監獄服刑。

趙建銘被控涉及台開內線交易案，經纏訟16年，高院更五審判處趙建銘3年8月徒刑、趙父趙玉柱4年徒刑。最高法院10月14日駁回上訴，全案定讞

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