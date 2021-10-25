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《開著餐車交朋友2》周五LINE TV首播！香港影帝黃秋生道歉　合體台灣三金男演員

《開著餐車交朋友２》由香港影帝黃秋生主持，搭配三金演員莊凱勛及蔡凡熙，將於10月29日播出

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/25 20:43
《開著餐車交朋友２》將於10月29日播出(圖/開著餐車交朋友２ Facebook)

《開著餐車交朋友２》將於10月29日播出(圖/開著餐車交朋友２ Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)LINE TV及東森全新一季原創美食實境秀《開著餐車交朋友２》由香港影帝黃秋生主持，搭配三金演員莊凱勛及蔡凡熙，將於10月29日播出。

綜合媒體報導，LINE TV原創的實境綜藝節目《開著餐車交朋友》即將於10月29日推出第二季，由香港影帝黃秋生領銜，第一季搭檔林柏昇及宋柏緯，為台灣首創的餐車美食實境綜藝節目，曾到訪台北、台南、花蓮等，已於3月底結束。

《開著餐車交朋友2》於今(25)日舉辦記者會，依舊由黃秋生擔綱主持及主廚，搭配金獎男星莊凱勛及蔡凡熙，遠赴嘉義、澎湖、台東等地拍攝，使用台灣在地食材做創意料理，然而拍攝一度因為疫情攪局，及黃秋生返港工作而中斷，但最後錄影依然順利完成。

有趣的是，某次團隊急著開錄，出餐後竟發現可樂餅沒有炸熟，黃秋生立刻要求回收所有餐點，但已有很多民眾吃光了不熟的可樂餅，監製急得在幕後大哭，三位主持人更一一鞠躬道歉，真實度讓民眾登愣住了。

莊凱勛說，「上次這樣90度鞠躬已經是舞台劇謝幕時」，因為失敗得太過真實，民眾也沒想到會如此「實境」，第一時間都愣住，直說沒關係，讓他們非常內疚。

黃秋生表示，不是每一個節目都會這樣道歉，「做錯事情就要道歉，哪像有些人都不道歉。」道歉之後會改進，做得更好，他透露，這次旅程感受深刻，「真的交到許多朋友，感受到溫暖。」

《開著餐車交朋友2》將於10月29日起每週五中午12點LINE TV全網獨播，10月30日起東森綜合 32頻道每週六晚間10點播出。
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開著餐車交朋友

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更新時間 : 2021-10-25 22:00 GMT+08:00

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