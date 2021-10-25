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第91-94家永和仁愛等公托聯合啟用 副市長陳純敬：農曆年前達百家目標

By 台灣英文新聞
2021/10/25 17:26
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市於25日在永和仁愛公共托育中心歡慶永和仁愛、永和頂溪、新店大豐及土城清水等4家公托中心聯合開幕，副市長陳純敬表示，目前新北市公共托育中心已達94家，尚有多處場地籌備中，可望在明(111)年農曆年前達到100家，讓更多的市民享有優質及平價的托育服務。

陳純敬提及今年受到疫情衝擊，市政雖以防疫為優先，但在侯友宜市長設定的公托翻倍成長政策目標下，仍持續努力盤點餘裕空間，並積極招募非營利組織承接辦理。就以地狹人稠的永和區為例，今年度公共托育中心已由2處倍增到4處。

陳純敬表示，新北市0到2歲人口約5萬1千多人，其中自行照顧者約3萬1千多人，約占61.7％；家外送托含公私托及居家保母者有1萬9,810人，約占38.3％，這項成績遠遠超過衛福部推估的全國平均值（10~15％），不僅為六都之首，更是全國之冠。

陳純敬強調，新北市的公托政策，不只提供家長平價、優質、近便性的服務，也增加青年學子就業機會。而且新北市不藏私，對於托育的品質和管理，不論軟硬體，均有一套SOP，特別委由新北市公共托育營運管理中心（由長庚科技大學承接）主編營運管理手冊，可以說是一本愛與照顧的葵花寶典，採實體書及電子書同步出版，電子書即日起於「新北育兒資訊網」開放瀏覽使用，歡迎全國托育機構與專業人員參閱。

承接永和仁愛公托中心的新北市嬰幼兒托育協會理事長包崇明表示，10年前10月，他在汐止忠厚承接全國第1家公托中心；10年後他承接第91家，10年來新北市的友善托育政策不僅一路領先全國，家外送托率38.3％，甚且超過OECD國家33％；而且無論在環境或管理層面，都有很大的進展。

承接新店大豐公托中心的耕莘健康管理專科學校校長林淑玟也表示，該校共承辦新北市6家公托中心，感謝新北市友善托育政策，提供專業人才培訓機會，對於學生無論學習、實習甚至就業，都有一個友善的環境和鼓勵。 立委林德福、市議會副議長陳鴻源、議員羅文崇、連斐璠、永和區長陳怡君、土城區長陳國欽和新店區長朱思戎及當地多位里長均參加聯合啟用儀式，並入內參觀，與幼兒和家長互動。

社會局長張錦麗表示，4家公托中心分別收托30-60名0-2歲嬰幼兒，總計可提供180個收托名額，即日起開放網路報名，歡迎家長上社會局網站、新北育兒資訊網、及「友善公托、幸福新北」Fb查詢。

更新時間 : 2021-10-25 18:54 GMT+08:00

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