富邦慈善基金會與花蓮縣府攜手合作 幫助弱勢青年「夢想領航．成就未來」儲蓄脫貧

三年來，不只教會孩子們存錢，還要參與社區服務、找到自我價值！ 富邦慈善基金會與花蓮縣政府社會共同發起「夢想領航•成就未來」 弱勢青年學子培力脫貧方案，從民國107年開始， 邀請設籍花蓮縣的16歲以上中低收入戶學生參加這項為期三年的計 畫，10月23日、24日二天在花蓮縣府大禮堂舉辦結業典禮， 共計23位學員取得結業資格，總儲蓄金額累計317萬元。

這次的活動為期二天，第一天(10/23)先帶孩子們學習「 溝通表達」、「問題解決與統整能力」，第二天(10/24)一早 安排森林探索，透過繩索的遊戲教會大家如何突破自我、訓練勇氣。

富邦慈善基金會顧問鄭基男表示，富邦集團自2003年起， 與縣市政府合作辦理「儲蓄脫貧方案」，至今合作了八個縣市(台北 市、新北市、高雄市、屏東縣、臺東縣、嘉義市、澎湖縣、花蓮縣) ，截至2021年已經創造7千萬元的儲蓄金，並協助332位弱勢 學子脫貧自立，而花蓮縣是第八個圓滿結業的縣市， 看到學員們在三年的方案期間不只要懂得儲蓄理財， 還要參與社區服務及一系列的課程，總參與時數共計2,012小時 ，同時還有同學考取八張專業證照，他們努力堅持永不放棄， 今日能有如此豐碩的成果，真的非常可貴！此外， 還結合富邦集團花蓮地區各子公司的志工人力， 關懷與陪伴學員走完三年計畫，如今他們展翅翱翔， 不論是繼續升學，或從軍報效國家，或進入職場， 期盼他們更加成長茁壯，朝夢想出發！

花蓮縣長徐榛蔚在成果典禮中表示， 孩子們能夠持續完成三年的方案課程實在很不容易， 尤其是能夠養成儲蓄習慣及建立理財觀念，並運用在日常生活中， 進而累積財富資本並增進專業技能，這些都是未來人生的資本。 同時，也感謝富邦基金會在花蓮縣投入多項資源，包括食安教育、 失智老人關懷，以及社區長者桌遊活動的協助， 給予花蓮縣在社會福利工作方面更多的力量。

參與這次計畫的同學都有各自希望完成的人生夢想， 其中一位來自單親家庭、從小由父親撫養長大的蔡同學， 看到爸爸為了籌措自己和弟弟的學費，很辛苦工作， 本來蔡同學預計高中畢業後直接投入職場分擔家計， 但是她加入這次的專案計畫之後，受到很多志工的陪伴與幫忙， 她才發現，教育才是真正脫貧的根本之道，於是， 她立志將來要繼續讀書，今年也如願考取社工系， 希望能回饋社會幫助更多需要幫助的人。

除了脫貧方案之外，富邦慈善基金會長期協助弱勢學子的「 用愛心做朋友」專案，至今幫助超過26萬人次的學生穩定就學， 在花蓮縣每年有近766名學生接受幫助；而「急難救助」及「 公益大使」專案也分別協助花蓮縣許多弱勢個人、家庭及社福單位。 我們期許未來協助更多青年學子增進抗貧能力，翻轉人生！

照片來源：富邦金控提供