富邦慈善基金會與花蓮縣府攜手合作 幫助弱勢青年「夢想領航．成就未來」儲蓄脫貧

三年來，不只教會孩子們存錢，還要參與社區服務、找到自我價值！富邦慈善基金會與花蓮縣政府社會共同發起「夢想領航•成就未來」弱勢青年學子培力脫貧方案，從民國107年開始，邀請設籍花蓮縣的16歲以上中低收入戶學生參加這項為期三年的計畫，10月23日、24日二天在花蓮縣府大禮堂舉辦結業典禮，共計23位學員取得結業資格，總儲蓄金額累計317萬元。
這次的活動為期二天，第一天(10/23)先帶孩子們學習「溝通表達」、「問題解決與統整能力」，第二天(10/24)一早安排森林探索，透過繩索的遊戲教會大家如何突破自我、訓練勇氣。
富邦慈善基金會顧問鄭基男表示，富邦集團自2003年起，與縣市政府合作辦理「儲蓄脫貧方案」，至今合作了八個縣市(台北市、新北市、高雄市、屏東縣、臺東縣、嘉義市、澎湖縣、花蓮縣)，截至2021年已經創造7千萬元的儲蓄金，並協助332位弱勢學子脫貧自立，而花蓮縣是第八個圓滿結業的縣市，看到學員們在三年的方案期間不只要懂得儲蓄理財，還要參與社區服務及一系列的課程，總參與時數共計2,012小時，同時還有同學考取八張專業證照，他們努力堅持永不放棄，今日能有如此豐碩的成果，真的非常可貴！此外，還結合富邦集團花蓮地區各子公司的志工人力，關懷與陪伴學員走完三年計畫，如今他們展翅翱翔，不論是繼續升學，或從軍報效國家，或進入職場，期盼他們更加成長茁壯，朝夢想出發！
花蓮縣長徐榛蔚在成果典禮中表示，孩子們能夠持續完成三年的方案課程實在很不容易，尤其是能夠養成儲蓄習慣及建立理財觀念，並運用在日常生活中，進而累積財富資本並增進專業技能，這些都是未來人生的資本。同時，也感謝富邦基金會在花蓮縣投入多項資源，包括食安教育、失智老人關懷，以及社區長者桌遊活動的協助，給予花蓮縣在社會福利工作方面更多的力量。
參與這次計畫的同學都有各自希望完成的人生夢想，其中一位來自單親家庭、從小由父親撫養長大的蔡同學，看到爸爸為了籌措自己和弟弟的學費，很辛苦工作，本來蔡同學預計高中畢業後直接投入職場分擔家計，但是她加入這次的專案計畫之後，受到很多志工的陪伴與幫忙，她才發現，教育才是真正脫貧的根本之道，於是，她立志將來要繼續讀書，今年也如願考取社工系，希望能回饋社會幫助更多需要幫助的人。
除了脫貧方案之外，富邦慈善基金會長期協助弱勢學子的「用愛心做朋友」專案，至今幫助超過26萬人次的學生穩定就學，在花蓮縣每年有近766名學生接受幫助；而「急難救助」及「公益大使」專案也分別協助花蓮縣許多弱勢個人、家庭及社福單位。我們期許未來協助更多青年學子增進抗貧能力，翻轉人生！
照片來源：富邦金控提供