手繪速寫在地文資明信片 三重碧華國中「瘋文資」課程再現學生眼中「空軍三重一村」

新北市文化局為落實文化資產保存教育不遺餘力， 今年度與7所學校共同合作，推出校園「瘋文資」系列課程， 分別至萬里野柳國小、樹林山佳國小、金山國小、土城國小、 三芝國小與板橋重慶國小，推廣學校周邊在地文化資產，今(25) 日最後一站來到三重碧華國中， 以跨領域教學方式來介紹在地文化資產空軍三重一村。

新北市文化局龔雅雯局長表示， 這次文化資產推廣課程邀請三重碧華國中的國文教師與美術教師協同 ，進行跨領域教學，透過動態繪本， 帶領學生認識三重一村的歷史背景、 過往眷村生活模式以及聚落建築的空間變化。課程還結合手作DIY ，歸納三重一村的構成元素與色彩，並以色票紀錄其色彩， 像是大門的紅色、眷村標語的藍色，最後以手繪速寫方式， 輔以文字紀錄，製作明信片，再現學生眼中的三重一村。

國文老師陳伊瑩說，文資推廣課程也可能結合美感創作， 學生將透過心智圖來整理屬於眷村的美感元素，從學習到創作， 相信學生能更進一步理解在地人文歷史， 未來願意花費更多時間來探索與傳承這些珍貴的記憶。 美術老師陳玟秀則分享，藝術源於生活，應用於生活， 是人類文化的累積，透過發現、探索、 創作的過程豐富自身美感經驗，並增加對家鄉三重的文化認同信念。

碧華國中校長林建成表示， 認識文化資產對學生來說是很重要且富有教育意義的活動， 三重一村是三重具代表性的文化資產，藉由課程的發展、 教師的教學，讓學生能對所處的社區多一分在地情懷， 未來也會更有意願回饋自己的社會，傳承這一塊土地的歷史故事。

未來相關文化資產推廣課程將統整為線上教學資源，並於文化局官網 (https://www.culture.ntpc.gov. tw/)公開分享，歡迎有興趣的民眾前往了解！