臺灣證交所：上週外資在集中市場買超153.40億元

根據台灣證券交易所統計，上週（110/10/18~110/10/22）外資在集中市場總買進金額為3,907.17億元，總賣出金額為3,753.77億元，買超為153.40億元，另統計自110年年初至10月22日止，外資總買進金額為18兆3,965.11億元，總賣出金額為18兆9,541.57億元，累計賣超為5,576.46億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆7,780.54億元新台幣，占全體上市股票市值的44.11%，較10月15日的22兆6,107.88億元新台幣，增加1,672.66億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進153,411千股，賣出69,189千股，買超84,222千股。

第二名：中信金：買進131,431千股，賣出73,384千股，買超58,047千股。

第三名：長榮：買進169,212千股，賣出131,303千股，買超37,909千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進146,961千股，賣出254,229千股，賣超107,268千股。

第二名：聯電：買進163,139千股，賣出244,730千股，賣超81,591千股。

第三名：大同：買進39,420千股，賣出78,601千股，賣超39,181千股。