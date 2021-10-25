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北富銀永續經營備受肯定 勇奪「國家品牌玉山獎」全國首獎

引領數位金融創新有成 推動綠色永續表現卓越

By 台灣英文新聞
2021/10/25 17:20
台北富邦銀行勇奪「2021年國家品牌玉山獎」之「傑出企業獎」全國首獎，副總統賴清德(左)親自頒獎肯定北富銀對台灣金融業的貢獻，北富銀由資深...

台北富邦銀行勇奪「2021年國家品牌玉山獎」之「傑出企業獎」全國首獎，副總統賴清德(左)親自頒獎肯定北富銀對台灣金融業的貢獻，北富銀由資深...

「2021年國家品牌玉山獎」正式揭曉，台北富邦銀行以穩健的經營實績、創新的產品服務及卓越的永續發展成果，首度參選即勇奪「傑出企業獎」全國首獎，由副總統賴清德親自頒獎，肯定北富銀對台灣金融業的貢獻。

「國家品牌玉山獎」是全國具公信力和指標性的優質傑出企業評選，由產官學界專家組成評審團，甄選傑出企業予以表揚。北富銀秉持專業、創新之經營理念，持續開發多元金融商品及創新服務，積極推動永續發展，各項業務穩定成長，是全台近三分之一企業及民眾最信賴的金融夥伴，從全台銀行中脫穎而出榮獲本屆「傑出企業獎」全國首獎殊榮。

為提供大眾便捷創新的金融體驗，北富銀從使用者角度出發，敏銳洞察客戶需求，率先引入大數據分析、區塊鏈、人工智能等數位金融科技，與時俱進佈建如百貨公司般多元完善的虛實服務網絡，打造一站式金融體驗；同時，北富銀善用社群平台，透過分眾訊息模式提供最切合客戶需要的訊息和服務，把金融自主性交給客戶，使數位金融與生活場景更貼近，深受市場及消費者青睞，接連榮獲《工商時報》數位金融獎、《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎及《國際金融雜誌(International Finance Magazine) 》、《全球金融雜誌(Global Finance) 》、《亞洲銀行家(The Asian Banker) 》及《歐元雜誌(Euromoney) 》等國內外數位金融大獎肯定。

北富銀不僅在數位創新表現卓越，更深切了解永續發展之重要，積極投入環境保護、社會公益、公司治理等議題，並運用金融核心職能深化永續作為，包括發行國內首檔非金融機構之外幣綠色國際債、推出國內首檔ESG全球企業債券基金、創台資銀行先河簽訂永續指數連結貸款、取得可持續發展債券認證並於2021年發行首檔可持續發展債券等。同時，北富銀長期以行動支持潔淨能源，風電融資金額及件數皆居台資銀行之冠，並配合政策扶植「5+2」新創重點產業發展，榮獲金管會7項績優表揚、「臺灣企業永續獎」創新成長獎、《財資雜誌(The Asset) 》年度綠色專案等多項永續榮譽。

以成為「亞洲首屈一指金融機構」為願景，北富銀將持續回應氣候風險，促進友善包容社會，支持產業共同成長，同時整合集團資源，深化各項業務領域優勢，開發創新產品與服務模式，提供客戶絕佳金融體驗，為社會、企業及客戶創造更大價值。

更新時間 : 2021-10-25 17:24 GMT+08:00

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