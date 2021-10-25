日本當代藝術家奈良美智台灣巡迴　最終站台南新作《微熱少女》曝光

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)日本當代藝術家奈良美智個展已於台北及高雄巡迴，最後一站來到台南展出，將於11月16日開展。

為感謝台灣捐贈口罩給日本，及對311東日本大地震的關懷與協助 ，日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）於今年3月起在台展開的《奈良美智特展》巡迴展，最終站即將在臺南市美術館一館登場。

《奈良美智特展》台南站將於11月16日至2022年2月13日臺南市美術 館一館登場，展品包含首度海外展出的《月光小姐》（ Miss Moonlight）、特別為台灣創作的《朦朧潮濕的一天 》（Hazy Humid Day）等53件展品。

另外，高雄站首度公開的素描作品、 繪於紙板上的《山子姊姊》（Yamako Sister/older）與《山子妹妹 Yamako》（Sister/younger）、奈良親自拍攝的《旅行的山子》（Traveling Yamako）系列15件攝影作品，以及《微熱少女》（Slight Fever）等新作也將巡展南美館。

奈良美智說，數度造訪的台灣城市裡， 台南的城市規格和街道風景和自己最合得來，因為若台北和高雄讓人覺得像是東京和大阪的話， 台南的某些地方讓他感受到像是自己故鄉的地方城市弘前的親密感 。

奈良美智表示，當他看到南美館一館的空間照片時，便感覺到「 經歷時間洗禮的空間之美」，並確定了「 要在那邊讓大家看我的作品」。

壓軸場台南站主視覺則由《微熱少女》擔當，這幅畫在來台展出之前，僅在東京的Yutak a Kikutake Gallery、由奈良自己企劃的展覽《YOUTH》中展出， 隨即運來台灣，因此台灣也是《微熱少女》首次海外曝光。

奈良美智認為，《微熱少女》與過去的作品有著明顯的不同， 他畫出了比以往的小女孩稍微成熟一點的樣貌，「我自己也還不太清 楚為什麼，但覺得畫出來的樣子彷彿是向孩童時代的過去告別， 走向青春期和青年時代。不過，這不是什麼傷感的事， 我發現我反而變得能夠意識到這是可以用俯瞰的角度來看自我的一種 成長。」由這幅畫作為台南站主視覺， 也象徵著台南將成為藝術家作品邁向下一個成長里程碑的見證者。