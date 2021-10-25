新北學力再Up 頒發6百萬獎勵金 83%國中成功減C增A

新北市今(25)日於海山高中舉辦109學年度學力UP頒獎典禮，全市公私立98所國中有83%成功減C增A，教育局更頒發高達635萬元獎勵金，挹注各校教師專業成長及充實教學資源、精進提升學力品質。今日也進行111會考新北學力UP做伙拚儀式，透過本學年度啟動雙子星聯盟合作方案，用大數據分析推動校際合作、師資交流及資源共享。
教育局表示，新北市近兩年推動學力UP計畫，透過專家入校診斷學力，落實學習扶助，更結合數位化教育平台學習、學力大爆發會考考點分析影片，提供更多資源強化支持系統。今年有83%學校減C增A成功，近9成偏鄉學校至少1科減C成功，新北的孩子學力持續躍進提升。
為了讓各校發揮做伙拚精神，本學年度更創新啟動雙子星聯盟合作方案，透過會考各科學生答題通過率大數據分析，找到答題相近群組學校，鼓勵校際合作共同研擬教學策略，進行師資交流與資源共享、彼此互補，落實新課綱共學共好的教育價值。
土城國中去年減C有成，今年不僅再減C更同時增A，五科待加強比例與過去5年相較下降25%。鄧文南校長表示，過去五科待加強比例均高於全國平均，這幾年善用科技化評量學習扶助資料，診斷出需要學習扶助孩子，導師更透過家訪關注這群學習落後的孩子。該校畢業生黎同學原本各科成績均為C，對自己很沒信心地說：「老師，我很笨。」透過老師不斷鼓勵加上自己的努力，現在會考四科達B且寫作4級分，成績大躍進。
另外，坪林實驗中學減C又增A，5科減C比例達95%，增A比例達32%，更有9成孩子考上公立高中。校長歐志華表示，偏鄉孩子文化刺激有限，能減C就不容易，如今增A有成仰賴師生共同努力。學校有豐富山野教育、社區走讀課程及以品格堅毅力為基礎學習力，對學生會考表現幫助水到渠成。新住民二代的陳靖薇同學表示，在學校分組合作學習的讀書風氣及每天一篇文章推動下，會考3科得A覺得很滿意。
中和國中五科增A比例較過去5年平均高出12%，表現不俗。校長陳春男表示，自己在校長室為有心努力孩子解答學科問題並示範數學公開課，期待透過教學研究會與教師對話改變教學現場。明志國中為新北市D.School學校，今年增A達6%又同時減C。戴春成校長表示，學校推動閱讀結合科技，以遊戲導向式學習讓學生樂在學習，學力自然提升，同時培養孩子自主學習及解決問題的關鍵素養。
教育局長張明文表示，透過全市學校親師生的努力，新北學力再UP，今年全力推動群組學校，校際合作，運用大數據分析聚焦精進策略，以團隊的力量做伙拚的精神，同心合力成就每個孩子，期待鞏固國中基本學力的同時，也提升新北孩子未來競爭力。