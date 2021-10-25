案16486陪產確診　小孩讀台北萬華區幼兒園　衛生所將造冊鼓勵師生採檢

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北市今（25）日增1例COVID-19本土個案，Ct值37，且抗體檢測結果研判為舊案，其妻子的S和N抗原檢測結果也顯示為早期曾經感染。此外，該個案於外縣市就讀研究所，已經將同一堂課的同學與老師，共2人列居家隔離。

台北市副市長黃珊珊說，案16486為44歲男性，10月23日陪妻子待產時採檢確診，CT值高達37，沒有症狀，含妻子在內5名接觸者採檢都陰性；個案抗體檢測結果顯示為曾感染的舊案。

黃珊珊指出，這名個案全家曾在9月使用居家快篩，結果都是陰性，沒有接觸過疑似新冠肺炎的患者，且親朋好友沒有人確診過。5名接觸者含妻子在內PCR採檢皆為陰性，不過妻子的S和N抗原檢測結果顯示為早期曾經感染，屬於舊案。

黃珊珊說，這名個案的小孩就讀於萬華區某幼兒園，因為不屬於疑似感染Delta變種病毒案例，所以不會要求預防性停課，但鼓勵同校師生100多人進行精準疫調採檢。

她表示，這名個案還有在外縣市念研究所，因疫情關係5月份開始都是線上教學，直到10月23日才回去上3小時的實體課程，有全程配戴口罩，前後左右的位置只有一名同學坐在正後方，距離約1公尺，這名同學和老師都已匡列居家隔離，相關細節已通知該縣市的衛生局。

黃珊珊說，個案與妻子皆收治在醫院，正在比對電信足跡與實聯制紀錄，確認有沒有需要公布的足跡。