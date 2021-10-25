集保結算所中文編碼轉換案上線 推動資料交換標準化

順應市場資訊發展及政府資訊系統建置趨勢，集保結算所「中文編碼轉換案」於10月18日正式上線，資訊系統編碼以萬國碼為基礎，將參加人與集保系統間之資料交換中文編碼，由大五碼(BIG-5)轉換為萬國碼(Unicode)，以遵循國家全字庫標準及符合國際使用標準，提升資本市場資料交換正確性。

集保結算所多年來為服務參加人，建置有價證券集中保管帳簿劃撥相關資訊系統，提供線上查詢、列印、收檔、登摺、證券所有人名冊等服務，為正確呈現中文資料，設有罕用字造字維護作業，惟其中文編碼為大五碼，服務至今造字空間即將用罄，為徹底解決原罕用字造字空間不足之問題，獲主管機關同意與支持，分階段於107年底先行辦理「中文編碼關鍵技術前導案」，並於108年11月啟動「中文編碼轉換案」，系統範圍涵蓋證券存託系統、前端系統(共4個)及周邊系統(共25個)，調整資訊系統中文編碼及對外資料交換方式改為萬國碼，期能達成字碼空間擴大化、字型及資料交換標準化的目標。

為了讓參加人有充分時間準備，集保結算所舉辦多場宣導說明會，疫情期間提供線上說明會供參加人收視，並推出萬國碼版參加人平日測試環境，及測試範例資料於官網供下載，協助參加人利用測試環境及範例資料，熟悉並驗證傳收檔規格；並於今年上半年，派委外資訊廠商至全國參加人逾1,000個營業據點，完成萬國碼版參加人連線工作站SMART系統軟體安裝及設定作業；另因本案參加人內部系統也需調整中文碼的處理方式，為鼓勵參加人加速辦理系統開發，特別舉辦「中文編碼轉換案測試獎勵」活動，獲得熱烈迴響並踴躍參與測試。

為力求證券市場交割結算、帳簿劃撥及股務作業運作順暢，集保結算所特邀請全體參加人計1,124家總分公司於假日辦理兩次市場會測，以萬國碼版SMART工作站進行日常作業流程模擬演練，並在上線前一天順利完成。本案歷經近3年時間，已於今年10月18日正式上線實施，迄今運作順利。

集保結算所張秀珍副總經理表示，在金管會證期局指導與全體參加人協助下，中文編碼轉換作業順利完成，集保結算所將持續結合創新科技與資訊管理技術，配合市場發展強化核心競爭力，開展更多元的業務，提供市場最優質的服務。