蘇富比拍賣畢卡索作品成交價破28億　戴紅橙帽的情人兼謬思超吸金

蘇富比上周六(23)拍賣畢卡索11件作品，創下超過1億美元（逾28億台幣）成交價。(圖/美聯社) 蘇富比上周六(23)拍賣畢卡索11件作品，創下超過1億美元（逾28億台幣）成交價。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 蘇富比上周六(23日)拍賣畢卡索11件作品，創下超過1億美元（逾28億台幣）成交價。

綜合外電報導，西班牙大師巴勃羅·畢卡索(Pablo Picasso)11件作品於美國拉斯維加斯百樂宮酒店（Bellagio）拍賣，包含9件繪畫及2件陶瓷雕塑，成交價超過1億美元（逾28億台幣），歡慶大師140歲生日。

此次拍賣由蘇富比於周六晚間舉辦，為畢卡索1917年到 1969年作品，於百樂宮酒店當代畫廊的畢卡索餐廳展出超過20年，直到擁有者美高梅國際酒店集團於今年初決定出售。

此次拍賣最高價為畢卡索1938年替自己的情人兼謬思瑪莉─德雷莎．沃特（Marie- Therese Walter）繪製的肖像畫，名為「紅橙色貝雷帽的女子」（Femme au beret rouge-orange, Woman in a reddish-orange hat），拍出超過4千萬美元（約11.4億台幣），遠高出預估的3千萬美金。

該幅畫作於80年代最後一次拍賣時拍出90萬美元，1988年由賭場大佬史提芬·永利(Steve Wynn)持有，之後被美高梅買走。



紅橙色貝雷帽的女子(圖/美聯社)