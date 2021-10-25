台灣最年輕死亡個案！15歲女接種BNT疫苗後不治　莊人祥：死因可能與腦神經病變有關

台灣10月22日至24日間新增7例接種COVID-19疫苗後死亡事件。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣10月22日至24日間新增7例接種COVID-19疫苗後死亡事件。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（25）日公布，10月22日至24日間新增7例接種COVID-19疫苗後死亡事件，其中1名15歲少女接種BNT疫苗後死亡，為國內最年輕的通報個案，相驗結果可能與腦神經病變有關。

指揮中心發言人莊人祥說明，接種BNT疫苗後的死亡個案為15歲少女，接種疫苗後21天死亡，是國內年紀最小的疫苗接種後不良事件死亡個案。

個案居住於桃園市，有神經系統病變的病史；9月24日接種第1劑BNT疫苗，當時並無身體不適情況，直到10月15日上體育課時身體不舒服。

莊人祥表示，事發當下有護理師執行心肺復甦術（CPR）以及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），後續有送醫急救，但個案仍然到院前死亡，經行政相驗結果可能為腦神經病變，家屬已申請預防接種受害救濟，也通報疫苗不良事件。

據指揮中心COVID-19 疫苗接種後不良事件通報，除了上述個案外， 10月22日至24日間另有6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後發生死亡不良事件，包括2例阿斯特捷利康（AZ）疫苗、4例莫德納（Moderna）疫苗。

莊人祥說明，6例死亡事件分別為2例男性接種AZ疫苗後發生死亡不良事件，年齡為58歲及89歲，接種疫苗後5日及8日發生；4例接種莫德納疫苗後死亡，為2女2男，年齡介於57歲至82歲，為接種疫苗後1日至93日發生。