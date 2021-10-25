矢板明夫：台灣為言論「淨土」 刪Ｑ是「台灣本土價值的一場潰敗」

日本產經新聞台北支局長矢板明夫今（25）日表示，選民並未意識到刪Q案是「台灣本土價值的一場潰敗」。（圖／台灣英文新聞） 日本產經新聞台北支局長矢板明夫今（25）日表示，選民並未意識到刪Q案是「台灣本土價值的一場潰敗」。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）本月23日一場由西藏、新疆、蒙古、香港、台灣人權人士所舉行的研討會上，傳出有人鬧場，日本產經新聞台北支局長矢板明夫今（25）日證實此事，並稱香港已淪陷，台灣為民主言論的「淨土」。此外他也認為台灣基進立委陳柏惟被罷免是「台灣本土價值的一場潰敗」。

矢板明夫接受台灣英文新聞訪問時表示，星期六的研討會上確實有比較犀利的提問、帶點批評的形式，但是否鬧場很難說，也並未造成混亂。

他也表示，這種涵蓋藏獨、疆獨、蒙獨、港獨、台獨等敏感議題的研討會，向來是北京最關心的，也許是「別有目的來搗亂」。

矢板明夫指出，過去這些人權研討會能在香港舉行，現已完全無法，就轉移到台灣這片「淨土」上，「中國的手也就跟著伸過來，如果再這樣滲透下去，台灣也辦不了了，所以台灣這樣的民主言論氛圍為是相當重要的。」

矢板明夫24日也在臉書針對該場研討會進行回應，重申「台灣安全保障三防線」的觀點。他在貼文中寫道，第一條防線在北京、只有中國實現了言論自由和民主選舉、台灣才能夠真正安全。所以台灣人民應該更加積極地幫助推動中國的民主化。第二條防線在台灣海峽、現在不僅有國軍在枕戈待旦，還有美國、加拿大、英國的軍艦來支援。一旦台海有衝突、日本也絕不會坐視不管。而第三條防線、也是最後一道防線。是在台灣內部、如何防止中國的滲透、如何保衛台灣的本土價值、對台灣非常重要。

貼文強調，如果熟悉中共對台滲透分化伎倆的話，就不難看出對陳柏惟一連串的惡毒攻擊，絕不是針對他個人，而是「來自中國霸權對台灣本土價值的攻擊。」，並稱下一個戰場將轉移到台北萬華，即正面臨第二階段連署罷免無黨籍立委林昶佐，而「台灣已經沒有本錢再輸了」。

矢板明夫今日也向本報重申，陳柏惟罷免案某種意義上也是中國對台灣的滲透。他表示，陳柏惟並沒有重大錯誤，刪Q是場「仇恨的動員」，如今罷免成功最高興的可能不僅是國民黨，還有中國共產黨，「他們認為台獨勢力受到嚴厲打擊」。

他直言，陳柏惟是小黨立委，民進黨也不會盡全力護航，國民黨「鑽了個空子」，這樣的結果（被罷免）其實是「台灣本土價值的一場潰敗」，而選民並未意識到這件事有多重大。