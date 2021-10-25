侯友宜盼中央支持北台灣淡北道路　蘇貞昌霸氣回應：補助預算只會多不會少

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今（25）日主持淡江大橋八里端聯絡道完工通車典禮，針對淡北道路興建計畫一事表示，相關補助預算，只會多不會少，以改善淡水、八里地區交通壅塞。

蘇貞昌和新北市長侯友宜今天上午出席「淡江大橋及其連絡道路2K+606~5K+000段新建工程主線」通車典禮。

侯友宜致詞指出，淡江大橋串聯淡水河左、右兩岸及北海岸濱海遊憩活動，連結台北港與淡水新市鎮，但仍可能造成新的交通瓶頸，還希望蘇貞昌和中央能支持淡北道路及八里輕軌等工程的支持，才可有效紓解台2線負荷。

蘇揆致詞時霸氣回應侯友宜的訴求表示，「相關補助只會多不會少」，也希望能一次解決，道路要連結到關渡大橋，否則，若只連到台北市，一定會遭到地方反對，因此，包括關渡大橋匝道相關經費也要補助地方，希望工程能做得快一點，他期待新北更好，台灣更好。

淡江大橋計畫路線南起八里區台北港聯外道路，北迄淡水區沙崙路，全長約6公里，共區分3個標案執行；第1標台北港臨港大道段工程已於105年11月完工；第2標淡水端隧道段工程及八里端引橋至八里連絡道也於今年4月和今天完工通車；第3標主橋段工程則預計113年底完工通車。

新北市交通局長鍾鳴時表示，第2標八里端高架聯絡道通車後可連結台61線西部濱海公路主線的「八里一」匝道快速到達八里文化公園、新北市立十三行博物館等地，並可分流台64線八里匝道往返台北港港區車流，紓解交通壅塞現況。