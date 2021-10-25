Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

侯友宜盼中央支持北台灣淡北道路　蘇貞昌霸氣回應：補助預算只會多不會少

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/25 15:06
行政院長蘇貞昌25日主持淡江大橋八里端聯絡道完工通車典禮。

行政院長蘇貞昌25日主持淡江大橋八里端聯絡道完工通車典禮。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）行政院長蘇貞昌今（25）日主持淡江大橋八里端聯絡道完工通車典禮，針對淡北道路興建計畫一事表示，相關補助預算，只會多不會少，以改善淡水、八里地區交通壅塞。

蘇貞昌和新北市長侯友宜今天上午出席「淡江大橋及其連絡道路2K+606~5K+000段新建工程主線」通車典禮。

侯友宜致詞指出，淡江大橋串聯淡水河左、右兩岸及北海岸濱海遊憩活動，連結台北港與淡水新市鎮，但仍可能造成新的交通瓶頸，還希望蘇貞昌和中央能支持淡北道路及八里輕軌等工程的支持，才可有效紓解台2線負荷。

蘇揆致詞時霸氣回應侯友宜的訴求表示，「相關補助只會多不會少」，也希望能一次解決，道路要連結到關渡大橋，否則，若只連到台北市，一定會遭到地方反對，因此，包括關渡大橋匝道相關經費也要補助地方，希望工程能做得快一點，他期待新北更好，台灣更好。

淡江大橋計畫路線南起八里區台北港聯外道路，北迄淡水區沙崙路，全長約6公里，共區分3個標案執行；第1標台北港臨港大道段工程已於105年11月完工；第2標淡水端隧道段工程及八里端引橋至八里連絡道也於今年4月和今天完工通車；第3標主橋段工程則預計113年底完工通車。

新北市交通局長鍾鳴時表示，第2標八里端高架聯絡道通車後可連結台61線西部濱海公路主線的「八里一」匝道快速到達八里文化公園、新北市立十三行博物館等地，並可分流台64線八里匝道往返台北港港區車流，紓解交通壅塞現況。
淡北道路
淡水

相關新聞

北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩
北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩
2021/10/05 12:16
北台灣淡北道路25年了仍被卡關　民代質疑是誰在背後阻撓
北台灣淡北道路25年了仍被卡關　民代質疑是誰在背後阻撓
2021/08/20 15:02
新北公布確診者足跡　與淡水、三重超商相關
新北公布確診者足跡　與淡水、三重超商相關
2021/07/05 20:17
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
2021/05/24 10:52
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
2021/05/17 20:04

更新時間 : 2021-10-25 15:44 GMT+08:00

最受歡迎

【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
台灣東部地牛大翻身！宜蘭地震芮氏規模6.5、5.4 當心餘震
台灣東部地牛大翻身！宜蘭地震芮氏規模6.5、5.4 當心餘震
【第12輪】台灣指揮中心在北市緊急加開5接種點施打BNT　北榮進駐中正紀念堂•拼日打5000劑疫苗
【第12輪】台灣指揮中心在北市緊急加開5接種點施打BNT　北榮進駐中正紀念堂•拼日打5000劑疫苗
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見