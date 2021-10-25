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台灣10/25 台北、新北各增1例本土新冠肺炎　Ct值高、曾接種過AZ疫苗

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/25 14:10
台灣10/25新增2例本土、6例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣10/25新增2例本土、6例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土、6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增2例本土個案集中在雙北，分別是案16485為新北市20多歲男性，已完整接種2劑AZ疫苗，分別是7月和10月接種，10月24日因陪病需求進行採檢，於今日確診(Ct值33，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)；已匡列接觸者1人，列居家隔離。

案16486為台北市40多歲男性，7月底曾接種1劑AZ疫苗，10月23日因陪產而進行採檢，於今日確診(Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)；已匡列接觸者5人，均列居家隔離。衛生單位將持續進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於2例個案Ct值較高，病毒量較少，且血清抗體IgM陰性、IgG陽性，研判是較久以前的感染，可能是施打疫苗前，或者是2劑疫苗之間感染的，目前仍需進一步疫調來釐清感染源和何時感染。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別來自英國(案16479)、美國(案16480)及印尼(4例，案16481-16484)入境，入境日介於10月10日至10月22日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

羅一鈞說明，這6例境外移入個案皆為「突破性感染」，案16479和案16480接種過2劑BNT疫苗，4位從印尼來的案16481-16484則接種過2劑科興疫苗。

台灣10/25 台北、新北各增1例本土新冠肺炎　Ct值高、曾接種過AZ疫苗

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案12235)，為80多歲男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月8日因出現食慾不振及昏睡症狀就醫採檢，同日住院隔離治療，6月10日確診，7月14日解除隔離，7月23日出院返家，10月1日因身體不適住院治療(住院期間多次核酸檢驗結果均為陰性)，10月22日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,376例確診，分別為1,733例境外移入，14,589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
新冠肺炎
台北市
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