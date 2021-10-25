台灣花東原創生活節以「玩」為精神策展　陶維均愛尬聊打造真人圖書館

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「2021花東原創生活 節」生活plus展，已於10月23日花蓮文化創意產業園區開幕，邀請5組藝術家現地創作。

由文化部指導、國立台東生活美學館主辦，花東原創生活節以「小鎮星期八」為題，以「玩」為策展精神，除了邀請五組藝術家現地創作並進行為期一個月展覽，更有以策展人與藝術家交流為題的「小鎮交藝所」將邀請國內城市策展人胡朝聖、林昆穎共同參與分享，更由共同策展人吳季娟與五組生活展的藝術家進行創作交流對談。

此次現地創作集結了花東知名藝術家陳淑燕、以女性研究為題的創作者吳致怡、跨文化背景的葉海地與拉飛．邵馬和不同於一般展覽型式的聲音訪談採集的劇場工作者陶維均，用一種好玩又貼近日常的方式來呈現今年生活節不同以往的原創性。

陳淑燕以「與自己相遇神秘時光」為題，透過竹藤與紙料在第六棟倉庫內的現地創作，討論靈魂與自我精神在東部生活的忙碌縫隙的對話與停頓；葉海地則將在台東的工作場景搬到小鎮來，透過看見他們日常工作的痕跡去理解藝術家們的生活樣態與創作最唯美的時刻－撿拾生活裡的素材；拉飛・邵馬想帶你一起進入他創作原料裡的氣味，彷彿像是聞到回家味道的各式木頭材質如何引領他在生活裡找到路；而以訪談豐田村阿嬤為出發，討論古早女性面對月事來臨的種種禁忌與故事，以「月事」各種荒謬的光怪陸離提醒我們生活中的輕與重；最後擅長與熟齡者尬聊的陶維均則將訪談花蓮市內各有趣長者的生命故事，在小鎮內打造彷彿一座真人圖書館，讓來者透過聆聽更接近在地原創生活。

生活節延續9月即展開的「一起玩市集」、「星期八體驗課」、「小鎮講堂」以及「白日夢音樂班」，融合主題市集、生活講座、手作工作坊及音樂演出，連續三天超過15場活動。

10月才有規劃的 「小鎮交藝所」則是配合生活展，不僅有共同策展人吳季娟與生活展五組藝術家以聊天漫談形式，帶領民眾進入他們展覽與創作生活。更以策展人分享為目標，邀請胡朝聖、林昆穎及吳季娟等三位，分別以胡朝聖的「當城市作為策展方法」、林昆穎的「藝術總監忙著玩」和吳季娟的「製作人的生活式」來分享其作為策展人的思考與方法，讓觀眾更能理解創作都是生活俯仰之間而來，策展亦是生活經驗的一再積累。

「小鎮講堂」則邀請在羅山社區耕耘生態村的劉建生與在萬榮鄉振興織布技藝的太魯閣族老師徐昱萱來分享他們的夢想與努力。「星期八體驗課」邀請的是月桃戲的黃芳琪教授製作月桃小夜燈，許瀅真老師則教授紫草冷染的植物染作品。「一起玩市集」則以療癒為主題，邀請多個放鬆氛圍的攤位共同參與。

「白日夢音樂班」將有爵士樂團Sound in B224 Jazz Duo和Hotbox爵士四重奏，以及聞心音樂藝術的楊逸文、台玖線樂團、汝妮和賴宗昀等音樂人帶來不同風格的音樂演出，讓小鎮從白天到夜晚持續音樂為伴，讓多一天的魔幻時刻擁有不同的生活風貌。

更多「小鎮星期八」詳細內容可於官網查詢，生活節自即日起至11／23都有活動。