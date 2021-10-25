台灣疫苗護照規劃完成！是否認可科興、國藥？陳時中：世衛認證疫苗「原則列入、例外排除」

衛福部長陳時中表示，台灣的疫苗護照將採歐洲模式。(示意圖/unsplash) 衛福部長陳時中表示，台灣的疫苗護照將採歐洲模式。(示意圖/unsplash)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）歐盟7月起啟用「歐盟數位新冠肺炎證明」（EU Digital COVID Certificate），俗稱疫苗護照，至今上路3個多月，台灣是否推動引發關注。衛福部長陳時中今（25）日表示，台灣的疫苗護照將採歐洲模式，推動雙邊認證，已請外館與他國推動互相認證。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天上午在立法院接受立委質詢時表示，數位疫苗證明主要分為3重點，包括證明疫苗有效性、證明可信度以及透過雙邊認證確定如何開放，避免有不可信的疫苗證明流入此體系。

外界好奇，有哪些疫苗可望獲台灣認可，獲世界衛生組織（WHO）、緊急使用授權（EUA）中國疫苗如科興、國藥等是否會在認可範圍內。

中央社引述陳時中說法，在國內獲EUA的廠牌一定會在認可範圍，WHO認證的疫苗則是「原則列入、例外排除」，也就是除非有證據證明疫苗效果不足，才會例外排除。

另外，美國食品暨藥物管理局的外部顧問預定26日開會，將投票決定是否建議食藥局批准對5歲至11歲孩童施打這支疫苗。

陳時中表示，未來若美國開放5到11歲孩童接種BNT疫苗，台灣會觀察施打一定量、一定時間後，才會研議是否提供國內孩童施打，畢竟美國疫情嚴峻、兒童染疫風險較大，反觀台灣疫情相對趨緩，必須更加謹慎，但縱使還在觀察期，「疫苗都會準備起來」。