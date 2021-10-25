【罕見】小海豹誤闖北台灣鼻頭漁港　見搜救人員秒衝回大海

新北市鼻頭漁港出現1隻疑似海豹的動物，新北市政府動物保護防疫處24日派員查看，確認是小海豹(黃圈處, TN後製) ；動保處25日將在不傷害... 新北市鼻頭漁港出現1隻疑似海豹的動物，新北市政府動物保護防疫處24日派員查看，確認是小海豹(黃圈處, TN後製) ；動保處25日將在不傷害小海豹的情形下，動員潛水人員下水圍捕，希望能適時安置，保護小海豹的生命。 （新北動保處提供） 中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市鼻頭漁港昨罕見出現小海豹，市府動保處今（25日)清晨6時派出6名潛水員施援，卻見小海豹敏捷游出漁港，順利回到大海，動保人員研判應為健康亞成體小海豹，已無安置需求。

新北市鼻頭漁港罕見出現小海豹，市府動保處25日清晨派出潛水員下水施救，卻見小海豹敏捷游出漁港， 順利回到大海。 （新北市政府動物保護防疫處提供） 中央社

昨(24日) 有網友拍下類似海豹的動物在新北市鼻頭漁港內來回，經新北市政府動物保護防疫處邀專家及動保員前往查證，確認「是真的，真的是海豹」。

根據中央社，新北市政府動物保護防疫處24日接受媒體採訪時原本表示，「怎麼可能」，海豹屬外來種，加上生存環境等因素，不太可能在台灣鄰近海域出現，牠們生活環境應該在北太平洋等地。

新北市政府動保處長楊淑方今天(25日) 受訪表示，一早6時會同海洋委員會海巡署、海洋委員會海洋保育署、野柳海洋世界、中華鯨豚協會等單位，趕赴小海豹現蹤的位置召開會議後，派出6名潛水員下水施救。

楊淑方指出，小海豹體長約60公分，對人的警覺心很高，警覺度也很夠，原本潛水員打算以漁網，逐步限縮小海豹可游行範圍，但小海豹立刻敏捷地朝著離開漁港的方向游走，速度非常快。

楊淑方說，昨天因天色昏暗較難判斷，一度懷疑為仍在哺乳期的小海豹，經訪談附近漁民，小海豹可自行覓食，加上警覺心、敏捷度等綜合研判，應為亞成體小海豹 (編按: 亞成體指的是生物發育階段之一，指動物已經離開父母獨立生活，但還未性成熟) ，現在自行游回大海，已無安置需求，這是好事。