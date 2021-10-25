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美國白宮防疫官員：11月中旬前　BNT疫苗可望提供給5-11歲幼童施打

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/25 10:13
美國白宮首席防疫專家佛奇表示，BNT疫苗可望於11月中旬以前，提供給5至11歲孩童注射。

美國白宮首席防疫專家佛奇表示，BNT疫苗可望於11月中旬以前，提供給5至11歲孩童注射。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）24日表示，BNT疫苗可望於11月中旬以前，提供給5至11歲孩童施打，預料在年底前將有許多孩童能完整接種2劑疫苗。

路透社報導，佛奇接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問表示：「若獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的核准及美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議，BNT疫苗有可能在11月中旬以前，提供給5至11歲的孩童施打。」

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）日前表示，在一項針對5歲到11歲孩童的臨床試驗中，輝瑞與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力達90.7%。

在試驗中，5歲至11歲兒童接種劑量是10微克，為12歲以上青少年和成人施打完整劑量的1/3，副作用則與16歲至25歲族群類似，有疲倦、發燒和肌肉痠痛等情況。

而該年齡層施打後罹患罹患心肌炎的比率，可能低於12歲至15歲年齡層，部分原因是接種的劑量較低。

因此美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech已正式向FDA提出申請，盼取得給幼童施打2劑疫苗的授權，目前FDA的官員正在審查，疫苗和相關生物產品諮詢委員會將在10月26日開會評估。

CDC的顧問將在11月2日、3日召開會議，並提出建議，協助CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）做出最後決定。

若一切順利的話，BNT疫苗可望成為首支批准提供給5至11歲孩童施打的新冠疫苗。
新冠肺炎
BNT疫苗
輝瑞

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