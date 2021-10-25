Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【台灣邦交中美角力】 中國欲梵蒂岡與台斷交 教廷：先在北京設使館再說

梵蒂岡為台灣在西方世界唯一邦交國，象徵意義重大。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/25 10:10
教宗方濟各（Pope Francis）領導的梵蒂岡在中美角力下，因台灣問題承受雙方相當大的壓力。（圖／中央社）

教宗方濟各（Pope Francis）領導的梵蒂岡在中美角力下，因台灣問題承受雙方相當大的壓力。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）義大利最大報24日引述教廷匿名外交高層指出，中美角力台灣問題，梵蒂岡成夾心餅。中國以建交為誘，脅迫教廷與台斷交，教廷以「先在北京設使館」再談台梵關係回應，雙方陷入僵局。

晚郵報（Corriere della Sera）資深記者佛朗哥（Massimo Franco）24日以半版篇幅專論台灣問題，直指教宗方濟因與台邦交承受來自中國、美國壓力。近來教廷內部憂心台海軍事衝突攀升，新冷戰恐一觸即發，危及台灣獨立自主地位。

報導指出，一位教廷核心外交官首度對梵中台關係提出明確框架，中國提出與教廷關係正常化的前提是台梵斷交，教廷則表示，盼在北京先設立教廷駐中國大使館，再來審視台梵關係。然教廷的要求一直未能實現，是以僅能維持現狀並希望局面不要惡化。

教廷3年前曾與中國簽訂臨時的主教任命協議，意在解決中國天主教分裂危機，以免中共當局持續任命忠於該政權的主教，加劇當地地下教會的分裂。當時教廷因協議內容不對等而飽受抨擊，如今中國的強硬外交作派引發美國及其他各國聯手抗衡，中國更逼迫教廷打破不主動與任何國家斷交的傳統，使得向來以「軟實力」為外交手段的教廷更陷囧境。

中央社也指出，作為台灣在西方世界唯一邦交國，意圖統一台灣的中國對教廷勢在必得，而來自美國的壓力也教廷左右為難。教宗方濟各下週將會見前來羅馬參加20國集團（G20）峰會的美國總統拜登（Joe Biden），而中美關係正因美國明確表態中國若武力進犯將協防台灣降至冰點。

報導指出，美國在墮胎與移民政策上與教廷意見分歧，教廷對於美國天主教會的發展並不樂觀，教廷高層擔憂天主教在美國等西方世界將逐漸式微，天主教價值和精神被迫向世俗主義妥協，最後可能淪為少數菁英的信仰。
梵蒂岡
教廷
梵中關係
梵中台關係
台灣-梵蒂岡
台梵關係
台灣邦交
台灣邦交國
教宗方濟各
晚郵報

相關新聞

（更新）聯大總辯論13友邦為台發聲 四年來最多
（更新）聯大總辯論13友邦為台發聲 四年來最多
2021/09/28 14:27
台灣新娘與克羅埃西亞新郎•在梵蒂岡完婚　駐教廷大使李世明率館員充當「娘家」代表
台灣新娘與克羅埃西亞新郎•在梵蒂岡完婚　駐教廷大使李世明率館員充當「娘家」代表
2021/09/03 11:25
宏都拉斯為買疫苗擬在中設商務辦事處 望台灣說服美國分享疫苗
宏都拉斯為買疫苗擬在中設商務辦事處 望台灣說服美國分享疫苗
2021/05/12 16:27
首位教宗表態支持同性戀伴侶　方濟各：他們有權共組家庭
首位教宗表態支持同性戀伴侶　方濟各：他們有權共組家庭
2020/10/22 11:20
友邦梵蒂岡捎來國慶賀詞！教宗祝禱台灣民眾永享和平及團結
友邦梵蒂岡捎來國慶賀詞！教宗祝禱台灣民眾永享和平及團結
2020/10/09 09:54

更新時間 : 2021-10-25 10:26 GMT+08:00

最受歡迎

【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【投票ＱＡ】10/23中台灣立法委員陳柏惟罷免案　同意票門檻7萬3744人
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
【最新】中台灣立委陳柏惟罷免案通過! 同意票7萬7899張•堅稱「我不算輸」! 學者分析:顏家基層實力與組織戰奏效
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
第13期疫苗將「全開」AZ混打BNT？ 台灣指揮中心：11月都打得到
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
新加坡超高疫苗覆蓋策略下死亡率仍增？疾病學者高度關注
台灣東部地牛大翻身！宜蘭地震芮氏規模6.5、5.4 當心餘震
台灣東部地牛大翻身！宜蘭地震芮氏規模6.5、5.4 當心餘震
【第12輪】台灣指揮中心在北市緊急加開5接種點施打BNT　北榮進駐中正紀念堂•拼日打5000劑疫苗
【第12輪】台灣指揮中心在北市緊急加開5接種點施打BNT　北榮進駐中正紀念堂•拼日打5000劑疫苗
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見