【台灣邦交中美角力】 中國欲梵蒂岡與台斷交 教廷：先在北京設使館再說

教宗方濟各（Pope Francis）領導的梵蒂岡在中美角力下，因台灣問題承受雙方相當大的壓力。（圖／中央社） 教宗方濟各（Pope Francis）領導的梵蒂岡在中美角力下，因台灣問題承受雙方相當大的壓力。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）義大利最大報24日引述教廷匿名外交高層指出，中美角力台灣問題，梵蒂岡成夾心餅。中國以建交為誘，脅迫教廷與台斷交，教廷以「先在北京設使館」再談台梵關係回應，雙方陷入僵局。

晚郵報（Corriere della Sera）資深記者佛朗哥（Massimo Franco）24日以半版篇幅專論台灣問題，直指教宗方濟因與台邦交承受來自中國、美國壓力。近來教廷內部憂心台海軍事衝突攀升，新冷戰恐一觸即發，危及台灣獨立自主地位。

報導指出，一位教廷核心外交官首度對梵中台關係提出明確框架，中國提出與教廷關係正常化的前提是台梵斷交，教廷則表示，盼在北京先設立教廷駐中國大使館，再來審視台梵關係。然教廷的要求一直未能實現，是以僅能維持現狀並希望局面不要惡化。

教廷3年前曾與中國簽訂臨時的主教任命協議，意在解決中國天主教分裂危機，以免中共當局持續任命忠於該政權的主教，加劇當地地下教會的分裂。當時教廷因協議內容不對等而飽受抨擊，如今中國的強硬外交作派引發美國及其他各國聯手抗衡，中國更逼迫教廷打破不主動與任何國家斷交的傳統，使得向來以「軟實力」為外交手段的教廷更陷囧境。

中央社也指出，作為台灣在西方世界唯一邦交國，意圖統一台灣的中國對教廷勢在必得，而來自美國的壓力也教廷左右為難。教宗方濟各下週將會見前來羅馬參加20國集團（G20）峰會的美國總統拜登（Joe Biden），而中美關係正因美國明確表態中國若武力進犯將協防台灣降至冰點。

報導指出，美國在墮胎與移民政策上與教廷意見分歧，教廷對於美國天主教會的發展並不樂觀，教廷高層擔憂天主教在美國等西方世界將逐漸式微，天主教價值和精神被迫向世俗主義妥協，最後可能淪為少數菁英的信仰。