〈財經主筆室〉台積電市值超越三星逾千億美元　員工薪資卻遠不如三星電子

富比士最近公布全球最佳750家雇主榜單， 結果韓國三星電子連續兩年繟連冠軍，台積電(2330)雖然也擠 進這份榜單之中，但排名卻相當不佳列在後段班，名列第655名。 這個結果讓台灣民眾感到相當訝異！台灣的護國神山台積電， 如今包括市值、市占率及獲利能力都已超越三星電子， 為何最佳雇主評比會落後三星電子如此之多？

富比士統計的750家企業，是由來自全球58個國家的15萬名員 工對企業的評價，製作出此份最佳雇主名單。 最佳雇主榜單評比標準，包括公司產業競爭力、 是否願意向他人推薦這家公司、職場發展機會、企業形象、 內部性別平等等。

韓國三星電子連續兩年被評為全球最佳雇主， 到底韓國三星電子的員工薪水有多少？ 韓國大企業去年的平均年薪位居榜首的是三星電子， 根據三星電子公布的事業報告顯示， 去年韓國三星電子員工的平均年薪為1.27億韓元（約新台幣30 1萬元），較上一年度1.08億韓元（約新台幣256萬元）上漲 了17.6%。

台積電去年大幅增加員工招募人數，台灣地區進用7,322名新進 員工，全球總共進用8,193名新進員工， 去年新進碩士畢業工程師平均整體薪酬高於180萬元。 而台積電發布的2020年度企業社會責任報告書， 揭露全球員工總體薪酬的中位數約新台幣181萬元。

台積電表示，每年透過薪資調查， 衡量台灣地區及海外各營運據點總體經濟指標及薪資水準， 分別進行適當的薪資調整，維持整體薪酬競爭力，台積電去年4月對台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣地區調薪幅度約3～5％ 、中國地區約為7～8％、其餘海外地區約為3～5％。 但三星電子去年薪水的上漲幅度則為17.6%， 台積電薪水調幅卻遠遠不如三星電子。

台積電去年營收及獲利再創新高，台積電表示， 去年新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，包括12個月本薪、2個 月年終獎金、現金獎金及酬勞，整體薪酬高於180萬元， 而直接員工平均整體薪酬則高於100萬元， 每月平均收入為台灣基本工資的四倍。

沒錯，台積電給的薪水與國內企業比較的確還不錯， 尤其若是與長期處於低薪酬的基本工資來比，差距高達四倍之多， 但台積電公布的薪資並未與主要對手三星電子來作對比， 若以去年平均薪水及年度調幅作比較，水準均遠遠不如三星電子， 也就是只公布對自己有利的數字而已。

三星電子2020年平均年薪1.27億韓元屬業界最高， 相信很多人心中都有一個疑問， 那台積電到底有沒有實力及能力給出更高的薪水， 甚至超越三星電子呢？

根據今年5月南韓媒體BusinessKorea報導，根據今年 5月韓國企業評估機構的數據顯示，三星今年第一季銷售為19兆韓 元，超過台積電的14.4兆韓元（約129億美元）， 但台積電高達6兆韓元（約53.6億美元）的利潤卻遠高於三星的 3.37兆韓元，整整領先快一倍，而2020全球晶圓市場中， 台積電囊括54%市占率，遙遙領先僅有17%的三星。

再者，台積電與三星的市值差距，已從去年的100億美元， 擴大至如今逾千億美元以上，台積電最新市值約5,377億美元， 三星電子市值4,014億美元，台積電領先三星電子市值差距已逾 1,300億美元。台積電到底有沒有能力及實力給高薪？ 數字會說話，看看以上這些數字，心中就應該有答案了。

富比士公布的750家企業中，數量上以美國最多，共236家 企業榜上有名，德國以91家居次，第三名的中國都有57間企業上 榜，台灣僅有9家企業進榜，但值得注意的是， 台灣企業中排名最高的是鴻海（2317），但名次僅為第400名 ，也就是台灣無一企業擠進前400名之內， 是否意味著台灣企業對於善待員工以及分享成果給員工這部份， 的確有很大的改進空間呢？